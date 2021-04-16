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Бизнес

Онлайн-оплата фитр-садака и календарь орозо в одном приложении

В мобильном приложении «Мой О!» реализована возможность онлайн-оплаты фитр-садака. Благотворительный взнос, который рекомендуется выплачивать в месяц Рамазан, можно перечислить в несколько кликов и не выходя из дома через кошелек «О!Деньги».

Как оплатить фитр-садака онлайн?

  1. Установите приложение «Мой О!».
  2. Откройте раздел «О!Деньги».
  3. Найдите вкладку «Добрые дела».
  4. Выберите «Фитр-садака».
  5. Укажите номер телефона, желаемую сумму и оплатите.

С помощью кошелька «О!Деньги» также просто перечислить средства и на другие виды пожертвований: жетимдер, кайрымдуулук, зекет.

Все средства поступают на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Отметим, что для удобства постящихся в приложении «Мой О!» предусмотрен онлайн-календарь орозо с указанием времени начала воздержания и разговения для всех регионов Кыргызстана.

Мобильный оператор О! желает каждой семье мира, радости, благополучия и взаимной поддержки в этот священный месяц!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190354/
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