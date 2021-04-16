Онлайн-оплата фитр-садака и календарь орозо в одном приложении

В мобильном приложении «Мой О!» реализована возможность онлайн-оплаты фитр-садака. Благотворительный взнос, который рекомендуется выплачивать в месяц Рамазан, можно перечислить в несколько кликов и не выходя из дома через кошелек «О!Деньги».
Как оплатить фитр-садака онлайн?
- Установите приложение «Мой О!».
- Откройте раздел «О!Деньги».
- Найдите вкладку «Добрые дела».
- Выберите «Фитр-садака».
- Укажите номер телефона, желаемую сумму и оплатите.
С помощью кошелька «О!Деньги» также просто перечислить средства и на другие виды пожертвований: жетимдер, кайрымдуулук, зекет.
Все средства поступают на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Отметим, что для удобства постящихся в приложении «Мой О!» предусмотрен онлайн-календарь орозо с указанием времени начала воздержания и разговения для всех регионов Кыргызстана.
Мобильный оператор О! желает каждой семье мира, радости, благополучия и взаимной поддержки в этот священный месяц!
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.