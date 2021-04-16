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Бизнес

Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю «Акнета». Он объявлен в розыск

Рустам Абдурауфов, защищающий интересы одного из учредителей компании «Акнет», рассказал, что адвокаты Кубана Ажимудинова пытаются ввести общественность в заблуждение своими высказываниями о незаконном получение паспорта гражданина КР со стороны его подзащитного Руслана Абдумажитова.

«По факту якобы незаконного получения паспорта КР со стороны Руслана Абдумажитова неоднократно проводилось уголовное расследование, и все они неоднократно закрывались за отсутствием состава преступления», — отметил Абдурауфов.

Он подчеркнул, что в отношении Абдумажитова передали уголовное дело в Военную прокуратуру из ГКНБ именно по жалобе сестры еще одного учредителя ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова — Гульнары, и на данный момент расследование на стадии следствия.

«Мой подзащитный Руслан Абдумажитов получил гражданство КР еще в 1996 году, и еще раз хочу подчеркнуть, что уголовное преследование было неоднократно закрыто за отсутствием состава преступления, а также имеется решение суда, где тоже дело было закрыто, и оно ни кем не было обжаловано по сей день, а это еще одно доказательство того, что он получил гражданство в рамках законов Кыргызстана», — отметил адвокат.

Абдурауфов почеркнул, что даже в случае лишения гражданства Кыргызстана Абдумажитова его доля в компании «Акнет» будет сохраняться за ним.

«Все родные и близкие моего подзащитного были допрошены практически во всех следственных органах страны, и все они получили ответы от госорганов, подтверждающие законность получения паспорта гражданина КР. Но, несмотря на это, наши оппоненты продолжают писать жалобы на бездействие Военной прокуратуры. К тому же сами члены семьи Ажимудинова требовали, чтобы дело расследовалось именно в Военной прокуратуре. При этом они не обращались в судебные органы с жалобой и не смогли предоставить журналистам во время пресс-конференции необходимые документы, подтверждающие действия адвокатов, направленные на обжалование бездействия прокуратуры», — пояснил Абдурауфов.

Он добавил, что по уголовному делу по паспорту Руслана Абдумажитова ни Кубан Ажимудинов, ни члены его семьи, а именно Гульнара Ажимудинова, не могут быть потерпевшими. «В данном случае потерпевшими могут выступать как минимум ГРС, или другой государственный орган, так как выдача гражданства Кыргызстана в юрисдикции только президента страны», — рассказал защитник.

В связи с этим они не имеют ни морального права, ни законных оснований обсуждать это или жаловаться куда-либо.

«На сегодня Руслан Абдумажитов ни от кого не скрывается и находится в постоянном контакте со мной и руководством компании «Акнет». Абдумажитов был вынужден выехать за пределы Кыргызстана, так как ему и его семье угрожали физической расправой. По данным следствия, в 2017 году угрозами занимался оперуполномоченный ГКНБ Болот Абдралиев, в отношении которого на данный момент имеется уголовное дело по факту злоупотребление должностным положением и он объявлен в розыск. Уголовное дело находится в Военной прокуратуре КР, и расследование продолжается», — рассказал Рустам Абдурауфов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190296/
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