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Бизнес

Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф

Несмотря на удаленку и вынужденное дистанционное обучение, студенческая жизнь всегда яркая и насыщенная событиями. Поэтому и тариф должен быть таким же сочным и мощным, таким, как «Переходи на О! Студент Онлайн».

Студенческий тариф разработан специально для представителей нового поколения, которое умело использует цифровые технологии в учебе, развлечениях и повседневной жизни.

Он просто создан для студентов, не желающих видеть каких-либо границ. И этих границ здесь нет, ведь тарифный план буквально забит безлимитами всего за 105 сомов в неделю. Вот их перечень:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК на Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Telegram, ZOOM, Skype, Google Classroom, KelВil и бесплатные образовательные сайты вузов КР;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • если и этого не хватило, то на всякий случай есть еще 8 ГБ ИНТЕРНЕТА на максимально возможной скорости.

Внимание! Специальный тариф «Переходи на О! Студент Онлайн» могут подключить только студенты вузов КР с действующим студенческим билетом и паспортом. Регистрируйся онлайн в приложении «Мой О!» или приходи подключаться в O!Store. Подробная информация об этом и других тарифах для дистанционного обучения школьников на сайте o.kg.

Переходи на О!, студент.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190036/
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