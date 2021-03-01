«ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

Ранее мы рассказывали о намерении крупнейшего российского бренда спецтехники «ЧЕТРА» открыть производство бульдозеров на территории Кыргызстана. И вот сделан еще один шаг в этом направлении: в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию состоялось подписание меморандума о сотрудничестве.

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В документе обозначено взаимодействие сторон в области организации, сбыта и сервисного сопровождения продукции «ЧЕТРА» на территории Кыргызской Республики. Напомним, российская компания планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане уже в первом полугодии 2021 года. Производственная площадка расположится на базе предприятия «КОРТЭС» в Бишкеке.

Алексей Храбров, директор по экспортным продажам в страны Ближнего Зарубежья ООО «ЧЕТРА»: «Планируется, что это будут наиболее востребованные потребителями Кыргызстана промышленные машины «ЧЕТРА» Т11, Т15, которые используются в дорожном, гидротехническом строительстве, а также «ЧЕТРА» Т20, Т25 — бульдозеры для горнодобывающей отрасли».

«ЧЕТРА» намерена оказывать конструкторское и технологическое сопровождение выпускаемой продукции, содействовать вопросам сервисного обслуживания и продвижения бульдозеров на рынке региона.

Дмитрий Голыдбин, директор ОсОО «КОРТЭС»: «Мы на протяжении полутора лет готовили техническую составляющую, обучали персонал и уже можем приступить к производству первого бульдозера в Кыргызской Республике под брендом «ЧЕТРА». Есть компании, которые проявили интерес к нашей продукции».

Кроме того, российское предприятие намерено при изготовлении техники применять узлы, агрегаты, системы, произведенные в Кыргызской Республике, таким образом поддерживая местную промышленность и развивая программу импортозамещения.

В частности, со стороны компании «ЧЕТРА» также подписан меморандум с заводом «Автомаш-Радиатор». Предприятие производит теплообменники, которые устанавливаются на бульдозерную технику.

Алексей Бехтерев, директор по маркетингу холдинга «Композит Групп»: «Только в 2020 году на бульдозеры «ЧЕТРА» было установлено около 200 радиаторов кыргызстанского производства. Теплообменниками завода «Автомаш-Радиатор» оснастили более 60 процентов промышленных машин, реализованных компанией «ЧЕТРА». Для сравнения в 2019-м продукция предприятия «Автомаш-Радиатор» использовалась в три раза реже».

Выступая на встрече перед представителями бизнеса, президент Кыргызстана отметил, что в стране придается важное значение углублению кыргызско-российского партнерства, особенно в торгово-экономической сфере. Глава государства подчеркнул, что один из первых его указов был направлен на улучшение инвестиционного климата, обеспечение свободы передвижения капитала и защиту инвесторов. Также Садыр Жапаров пообещал, что будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов. Компания «ЧЕТРА» готова инвестировать в экономику Кыргызстана и расширять локализацию производства на территории этого государства. Программа локализации рассчитана на три года.