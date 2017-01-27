Департамент здравоохранения рассказал, почему запретил врачам просить деньги

Директор столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров рассказал депутатам Бишкекского горкенеша, почему запретил учреждениям здравоохранения просить деньги.

По его словам, в 2011 году министр здравоохранения издал приказ, запрещающий обращаться в вышестоящие органы, минуя свое непосредственное начальство. Документ имел только одну цель: запретить просить деньги, кроме утвержденных в бюджете.

«Если той или иной организации здравоохранения даются ассигнования вне пределов утвержденного бюджета, то это будет ущемлением одних за счет выделения средств другим. Получается, одна больница или поликлиника будет расцветать, а другая как была нищей, так и останется», - сказал директор департамента.

Он отметил, что текст приказа Минздрава передал как телефонограмму. «Я лишь просил, чтобы сверх утвержденного не просили, это не приказ», - сказал он.

По словам Кубанычбека Кулбатырова, были случаи, когда руководители медучреждений, пользуясь своими связями, напрямую обращались в финуправление мэрии, прося средств. Но из руководства мэрии поступали замечания в его адрес.

Как заметил лидер фракции «Кыргызстан» Бишкекского горкенеша Таалай Сагынов, недовольство общественности вызвало слово «запрет». Он сказал, что нужно было внятно расписать смысл телефонограммы, и вообще сам вопрос касается внутренней дисциплины в системе здравоохранения.

Депутат горкенеша Куванычбек Конгантиев поддержал распоряжение о запрете обращаться в вышестоящие органы, минуя непосредственное начальство, отметив, что нужен справедливый подход.

«Те руководители, кто пошустрее и имеет связи, получают средства на развитие, а у кого такой завязки нет, годами будут ждать денег. Так быть не должно», - сказал депутат.

В свою очередь глава Департамента здравоохранения признался, что допущена неточность в формулировке приказа по телефону, но считает, что ничьи права не ущемил.