Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды

Жители села Бактуу-Долоноту, расположенного в Иссык-Кульском районе одноименной области, жалуются на качество питьевой воды.

Как сообщила 24.kg местная жительница, проблема не решается больше 20 лет.

«Нам обещают провести водопровод, однако до конца дело не доводят. В других населенных пунктах чистая питьевая вода есть, например, в соседних Чолпон-Ате и Бостери. Нам же приходится отстаивать воду во флягах, а потом получистую употреблять в быту. Стирать белье приходится вручную, поскольку машины-автомат быстро выходят из строя, фильтр забивается», — посетовала женщина.

Она добавила, что некоторые жители вынуждены уезжать из села из-за отсутствия чистой питьевой воды.

