Участок отремонтированной улицы Толстого затопило из-за аварии на водопроводе

В Бишкеке на недавно отремонтированном участке улицы Льва Толстого произошло затопление.

Как сообщили в мэрии столицы, причиной стала авария на водопроводной линии диаметром 150 миллиметров. Повреждение зафиксировали на газоне с южной стороны улицы.

По данным пресс-службы, это произошло не из-за дождя.

Для устранения утечки выехала аварийная бригада МП «Бишкекводоканал». В муниципалитете уточнили, что дорожное покрытие не пострадало.

Заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Абдыжапаркул Жанболотов отметил:

«Во время ремонта мы выявили три места, где скапливалась вода. Причины изучили и в проект заложили уклон и дренажную систему, а также строительство септиков. Первый дождь стал проверкой наших расчетов. К сожалению, из-за аварии на водопроводе пошел избыточный поток воды, на который не рассчитана наша система, септики не выдержали нагрузки — они быстро заполнились и не справились с объемом. Хотя расчеты по обычным осадкам сделаны с запасом. Как только аварию устранили, вода быстро ушла».

Ранее сообщалось, что часть отремонтированного недавно отрезка улицы Льва Толстого затопило. Сегодня в городе с утра шел дождь.