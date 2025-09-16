15:56
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Агент 024

Участок отремонтированной улицы Толстого затопило из-за аварии на водопроводе

В Бишкеке на недавно отремонтированном участке улицы Льва Толстого произошло затопление.

Как сообщили в мэрии столицы, причиной стала авария на водопроводной линии диаметром 150 миллиметров. Повреждение зафиксировали на газоне с южной стороны улицы.

По данным пресс-службы, это произошло не из-за дождя. 

Для устранения утечки выехала аварийная бригада МП «Бишкекводоканал». В муниципалитете уточнили, что дорожное покрытие не пострадало.

Заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Абдыжапаркул Жанболотов отметил:

«Во время ремонта мы выявили три места, где скапливалась вода. Причины изучили и в проект заложили уклон и дренажную систему, а также строительство септиков. Первый дождь стал проверкой наших расчетов. К сожалению, из-за аварии на водопроводе пошел избыточный поток воды, на который не рассчитана наша система, септики не выдержали нагрузки — они быстро заполнились и не справились с объемом. Хотя расчеты по обычным осадкам сделаны с запасом. Как только аварию устранили, вода быстро ушла».

Ранее сообщалось, что часть отремонтированного недавно отрезка улицы Льва Толстого затопило. Сегодня в городе с утра шел дождь.  
Ссылка: https://24.kg/agent_024/343722/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов в связи с наплывом школьников
В Бишкеке начнется реконструкция моста на Жибек Жолу через реку Аламедин
В центре Бишкека запретили катание на веломобилях и квадроциклах
В парке имени Ататюрка в Бишкеке готовят пруд, иппотерапию и новые деревья
Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз со светофором
В мэрии Бишкека новый начальник управления капитального строительства
Мэр Бишкека о массовом озеленении: Главное — это качество деревьев
В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Абдрахманова и Киевской
Мозаика на проспекте Айтматова уничтожена: мэрия не выполнила обещания
В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Популярные новости
Новые китайские фонари не&nbsp;выдержали ветра и&nbsp;сломались в&nbsp;Балыкчи Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи
В&nbsp;Бишкеке после ремонта улицы Льва Толстого первые дожди превратили ее&nbsp;в&nbsp;реку В Бишкеке после ремонта улицы Льва Толстого первые дожди превратили ее в реку
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: жители часами не&nbsp;могут уехать с&nbsp;&laquo;Дордоя&raquo; Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»
Хотели как лучше, а&nbsp;получилось как всегда: жители жалуются на&nbsp;мэрию Бишкека Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
15:52
В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой во...
15:50
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла, но оно не ощущалось
15:41
Призовые фонды футбольных турниров Кыргызстана увеличили до $230 тысяч
15:36
Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
15:34
Кабмин вручил ГУОБДД 150 авто: Главная сила — человек, не техника!