Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»

В Бишкеке разгорается скандал вокруг строительного объекта, расположенного вблизи «Космопарка». По словам местных жителей, начиная с мая этого года ежедневно слышен сильный грохот, который не стихает ни днем, ни вечером. 

«Это продолжается месяцами. Только по воскресеньям становится чуть тише. Я уже писала об этом, отмечала мэрию, но реакции — ноль. Вокруг дома многоэтажные, и этот шум буквально бьется о стены», — рассказала жительница района.

По ее словам, обращения в городскую мэрию результата не дали. «Спасибо вам, мэрия, за «реакцию», — с иронией добавила горожанка.

Жители отмечают, что ситуация серьезно ухудшает условия проживания, а постоянный шум негативно отражается на здоровье и самочувствии людей. Они просят городские власти и уполномоченные службы обратить внимание на проблему и разъяснить, кто несет ответственность за соблюдение норм на строительном объекте.
