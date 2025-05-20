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Агент 024

В школе в Кара-Балте протекает кровля. Власти бездействуют

В кара-балтинской школе № 11 протекает кровля. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, местные депутаты обещали выделить средства на ремонт кровли, но в прошлом году сообщили, что деньги ушли на реабилитацию дорог.

Она отметила, что в школе течет с потолка в спортзале, в коридорах и в кабинетах. Дети вынуждены обучаться в таких условиях. Учебное учреждение не прошло проверку санэпидемстанции, однако перед 1 сентября ее все равно открыли, потому что здесь учатся более 800 детей.

«Хоть родители и замазывают трещины каждый год, через два месяца все опять начинает сыпаться и разрушаться», — добавила автор сообщения. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329659/
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