Ботанический сад и Кочкор. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся осенним Бишкеком, прокатимся по нескольким ущельям и заглянем на юг республики.

Сначала вместе с Евгением Липкиным полюбуемся осенним Ботаническим садом в столице с высоты птичьего полета.





Вернемся на землю и пройдемся по октябрьскому Бишкеку. Серию фотографий золотой осени в городе сделал Николай Манаковский.





















Выбираемся из Бишкека и отправляемся в Ала-Арчинское ущелье. Там побывала и сделала видео Гулмира Чокубаева.

Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. На южном берегу есть очень известный каньон Сказка. Его посетил Виталий Кириченко.













Переберемся в Нарынскую область. Там побывал Илья Шипулин. Одна из его фотографий — Кочкор.

Фото Ильи Шипулина. Кочкор

Завершим наше небольшое путешествие в Алайском районе, на юге страны. Там находится ущелье Мурдаш, в котором побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз.

Фото Таштемир уулу Алмаза. Мурдаш

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