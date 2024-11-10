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Ботанический сад и Кочкор. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся осенним Бишкеком, прокатимся по нескольким ущельям и заглянем на юг республики.

Сначала вместе с Евгением Липкиным полюбуемся осенним Ботаническим садом в столице с высоты птичьего полета.

Вернемся на землю и пройдемся по октябрьскому Бишкеку. Серию фотографий золотой осени в городе сделал Николай Манаковский.

Выбираемся из Бишкека и отправляемся в Ала-Арчинское ущелье. Там побывала и сделала видео Гулмира Чокубаева.

Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. На южном берегу есть очень известный каньон Сказка. Его посетил Виталий Кириченко.

Переберемся в Нарынскую область. Там побывал Илья Шипулин. Одна из его фотографий — Кочкор.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Кочкор

Завершим наше небольшое путешествие в Алайском районе, на юге страны. Там находится ущелье Мурдаш, в котором побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз.

Таштемир уулу Алмаза
Фото Таштемир уулу Алмаза. Мурдаш
Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А может, даже помогли вам заглянуть в собственные архивы, где наверняка есть фото и видео из путешествий по Кыргызстану. Автором нашей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по республике присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/310010/
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