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Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика

Британский водитель автобуксировщика может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он умудрился устроить крушение прогулочного катера класса люкс на суше, в нескольких километрах от моря, сообщило издание «АвтоПарк».

Красивый новенький катер на платформе вызывал зависть и уважение у других автомобилистов, улыбки и одобрительно поднятые большие пальцы. Но вот беда — водителю предстояло съехать с главной автострады на узкую второстепенную.

Он оплошал — левое колесо погрузчика съехало на обочину. Крен платформы заставил катер сползти на землю, сминая обшивку и обдирая новехонькую краску.
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