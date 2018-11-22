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Агент 024

Неосторожным движением погрузчик разрушил огромный склад товаров

Сотни рухнувших стеллажей с тоннами товаров и погребенный под завалами виновник ЧП. Это последствие одного неосторожного движения автопогрузчика.

Видео с ЧП, которое назвали «страшным сном погрузчика», появилось на YouTube.

На записи видно, что водитель подгоняет машину слишком близко к одному из стеллажей и задевает его. В результате он обваливается, увлекая за собой остальные конструкции.

Ролик быстро распространился по социальным сетям, однако неизвестно, где именно его сняли. В комментариях под видео спорят о причинах масштабного ЧП: перегруз стеллажей или брак самих металлических конструкций?

Кроме того, в сообщении не говорится о том, пострадал ли водитель погрузчика.
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