Чудаки парковки. Один припарковался на месте для инвалидов, сбив знак

Читатели 24.kg присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вчера возле одной из частных клиник Бишкека водитель сбил ногой указатель «Место для инвалидов» и припарковал машину. «Главным аргументом стали слова: «Это не дорожный указатель. Это городская территория, и я имею право», — сообщили сотрудники клиники в Facebook.

«Мы всегда стараемся держать свободными два парковочных места для инвалидов и машины скорой помощи. Именно для этого поставили указатели», — объяснили они.

Фото facebook.com/neomed.kg

«Это проезд с улицы Кулиева на проспект Жибек Жолу. Не пройти и не проехать. Когда закончится это безобразие? И куда смотрит ГУОБДД?!» — написал горожанин.

Машины стоят, несмотря на дорожный знак «Остановка запрещена».

Во дворе дома в районе пересечения улиц Раззакова и Орозбекова, водитель оставил джип на газоне, поломав саженец. На замечания жильцов нахамил и ответил, что других свободных мест нет.

Фото читателя. Чудаки парковки

«Только в этом году сотрудники МП «Зеленстрой» сюда привезли чернозем, посадили газон и деревца. Нужно наказать этого хама за порчу госимущества. Это государственная земля и деньги налогоплательщиков ушли на восстановление участка», — написал читатель.

«Чудаки парковки» часто оставляют автомобили на тротуарах, но есть еще более злостные нарушители — те, кто по тротуарам ездит. Например, этот водитель такси на улице Буденного.

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