Бишкекская подземка. Взгляд изнутри

Только в нашей стране принято делать все через одно, мягко говоря, место: когда в бюджете кот наплакал, взывать к сознанию граждан с просьбой помочь государству, потом бить помогавших, прикрывшись благими намерениями, заботой о столице и свежеиспеченными в кабинетах постановлениями. Корреспондент ИА «24.kg» разбирался в ситуации с планируемым ремонтом двух подземных переходов в столице.

Управление капитального строительства столичной мэрии объявило конкурс на ремонт двух подземных переходов — на пересечении проспектов Чуй и Манаса и проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.

На ремонт подземки на Абдрахманова выделили 36 миллионов 550 тысяч сомов. Ремонт перехода на проспекте Манаса обойдется бюджету в 33 миллиона 450 тысяч.

Cуществующие пандусы обновят с применением современных технологий, а для незрячих людей должна быть тактильная дорожка. Дизайн переходов разработала Бишкекглавархитектура. Ремонт планируют начать в конце апреля.

Чиновники с радостью вещали, что запланировано заменить напольное покрытие и облицовку стен, отремонтировать потолки с использованием современных материалов, заменить освещение, полностью поменять лестничные ступеньки, над которыми установят навесы из металлических конструкций с остеклением.

Мы обеими руками и за пандусы, и за тактильные дорожки, и за облицовку стен, да и за облагораживание любимого города, если бы не одно «но»…

Никто из светлых голов столичного муниципалитета не подумал о главном достоянии страны — людях. О том, куда их девать из этих переходов. Ну не то чтобы совсем не подумали…

По информации предпринимателей, после выступления в прессе их пригласили в мэрию, где сообщили, что оставят около 19 торговых мест в каждой подземке. Что там должны будут продавать те, кто займет бутики, пока не решено. А места будут предоставлять посредством конкурса.

«Гражданин» только звучит гордо…

Несчастные торговцы, имеющие огромные кредиты, буквально выудили у мэрии скупую информацию о том, что же будет после капремонта. До этого предпринимателям принесли уведомление: освободить подземный переход в связи с ремонтом. В противном случае управление капитального строительства столичной мэрии «примет меры по демонтажу объектов облегченного типа в принудительном порядке».

Во как! Что-то прыти такой не видно, когда касается стихийных рынков, например, в 7 микрорайоне.

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Хотя нет, вру, была прыть, когда сотрудник Октябрьского акимиата надавал пощечин пожилой торговке. Вообще у работников мэрии странные методы общения с теми, кто пополняет бюджет города. Например, одна муниципальная дама заявила предпринимателям, что они, оказывается, захватчики и им нужно потихоньку убираться из перехода!

А, собственно, почему убираться, если есть договор на пользование объектом городского хозяйства «Подземный пешеходный переход по проспекту Чуй — Манаса» от 21 августа 1998 года сроком на 20 лет? Или в муниципалитете не знали о нем?

По данным предпринимателей из одного перехода, за год сумма земельного налога, вносимая ими в городской бюджет, составляет чуть больше 3 миллионов сомов, а за патент на торговлю — более миллиона сомов. Итого почти 4,5 миллиона.

Предприниматель Бурул Отунчиева справедливо отмечает: говоря, что ремонт проведут за счет бюджета, мэрия лукавит. Раз торговцы перечисляют в казну немалые налоги, значит, и за их счет тоже.

«За последние четыре года мы перечислили в бюджет страны 11 миллионов сомов только за право торговли. А сколько перечислено за 15 лет!» — заявила она. По словам женщины, если предпринимателей выгонят, то целые семьи, на которых висят кредиты, останутся без рабочих мест.

Торговцы рассказывают, что за 25 лет работы они за свой счет установили охранную систему, видеокамеры и освещение. И пользуются этим, нужно признать, не только они, но и обычные граждане. Попробуйте посетить переход в 8-м микрорайоне. Если не прибьют, то глаза до слез режет от амбре.

Язык силы и равнодушия

А помните, недавно митинговали торговцы, которых временно приютили на территории пивзавода? Так вот, участникам акции — торговцам с «блошиного рынка» — мэрия взамен предложила работать на рынке, расположенном на пересечении улиц Некрасова и Толстого, но они не захотели туда идти.

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Тогда аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев говорил, что митингующие отказываются идти на новые места, так как им нужно платить за аренду торговых точек и все необходимые налоги.

Понятно?! То есть с теми, у кого вообще нет права на торговлю, говорить нужно и даже можно пойти навстречу, предложив альтернативу. А законопослушных граждан, исправно вносящих в казну города налоги, можно назвать захватчиками и начать вести с ними диалог только после того, как в ситуацию вмешались СМИ.

Красота требует жертв?

После пресс-конференции начальник управления муниципальной собственности мэрии Султан Омуров поспешил заявить, что торговцам позволят работать в подземных переходах Бишкека после реконструкции. Правда, скромно умолчал, что не всем, и о том, на каких условиях и какую продукцию можно продавать. Также, согласно проекту, в переходах будут картины.

Если раньше все необходимые затраты дружно несли те, для кого переходы стали рабочим местом, то есть ли лишние деньги на это у города? Знают ли в мэрии, кто будет охранять шедевры на стенах, да и в целом объекты от вандалов? И в случае чего за чей счет красота восстанавливаться будет?

Фото ИА «24.kg» . «Художества» жителей Кыргызстана

Может, при разработке очередных, казалось бы, неплохих проектов учитывать интересы всех сторон и исходить из реалий наших дней, а не только шиковать на голый зад?