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Происшествия

Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине

Сотрудник Октябрьской районной администрации ударил по лицу женщину, торгующую на стихийном рынке на улице Юнусалиева. Видео потасовки разместили в социальной сети Facebook.

Как прокомментировали ИА «24.kg» в пресс-службе столичной мэрии, в данный момент обе стороны конфликта — и женщина, и сотрудник акимиата — проходят медицинскую экспертизу, открыто служебное расследование. Инцидент раследуют правоохранительные органы Октябрьского района.

«Образована специальная комиссия, которая даст правовую оценку действиям сотрудников акимиата, принимавшим участие в рейде, будут приняты меры по всей строгости закона», — сообщила представитель мэрии Гуля Алмамбетова.

Она подчеркнула, что никто не давал и никогда не даст муниципальному служащему права оскорблять и бить горожан. Сотрудник акимиата на видео, поднявший руку на женщину, будет уволен.

В мэрии отметили, что стихийная торговля препятствует передвижению горожан, работе городских служб, создает неудобства при ремонте дорог и тротуаров, после торговцев остается мусор.

«Столичный муниципалитет планомерно борется со стихийной торговлей, постоянно проводятся рейды, за месяц или два до которых торговцам вручают уведомления о том, что запрещено торговать на улицах. Увы, многие не хотят торговать в специально отведенных местах, платить налоги, соблюдать законы», — добавила Гуля Алмамбетова.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45877/
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