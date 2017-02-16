Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»

В Бишкеке у ограды «Белого дома» проходят два митинга.

Участники первого — торговцы «блошиного рынка», их 70–80 человек. Участники акции не согласны с тем, что законные владельцы территории, на которой они торговали (на пересечении улиц Московской и Бейшеналиевой), вытеснили их.

Как ранее сообщал аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев, эту территорию торговцам предоставляли временно. Как только у завода появилась возможность нарастить свое производство, его руководство уведомило людей о выселении. Взамен мэрия предложила торговцам продолжить свою деятельность на рынке, расположенном на пересечении улиц Некрасова и Толстого, но они не захотели туда идти.

«На новом месте нужно платить за аренду торгового места, а у нас нет денег. Завод, видите ли, расширяется… Зачем нам, кыргызам, пиво? Мы хотим торговать на этой территории», — возмущаются митингующие.

На третий день пикетирования торговцы привели с собой маленьких детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, аргументируя тем, что рынок якобы всегда был муниципальным и создан именно для такой категории граждан. При этом митингующие ничего не хотят слышать о переезде на новое место, покупке патента, налоговых отчислениях. Они просто требуют чужую территорию. И еще чтобы их обязательно показали по телевизору.

Участники второго митинга назвали себя представителями медицинского и гражданского сообщества, требующего рассмотреть вопрос о соответствии министра здравоохранения Кыргызской Республики Талантбека Батыралиева занимаемой должности. Самих участников этого пикета насчитывается не более 20 человек, среди которых и проходящие мимо зеваки, но хоть раз столкнувшиеся в своей жизни с кыргызской медициной.

«Несмотря на то что в отрасли происходят такие неприятные вещи, ни президент, ни премьер-министр , ни парламент не рассмотрели вопрос об ответственности министра здравоохранения. Короче говоря, нам, простому народу и медицинской общественности, стало бы лучше, если бы упомянутый руководитель Минздрава был выдворен из этой отрасли», — говорится в их обращении на имя руководства страны.

А в пресс-релизе , розданном журналистам, содержится пункт, в котором указано, что в случае невыполнения требований они «оставляют за собой право законных и незаконных действий».

Что именно подразумевается под «незаконными действиями», представители второго митинга точно не определили. На вопрос ИА «24.kg» они отвечали по-разному . Один заявил, что «взял бы и расстрелял», а второй решил возложить ответственность на народ. «Пусть наш народ сам решает, что с ним делать», — сказал он. Правда, иногда участники акции протеста вспоминают о существующих в Кыргызстане компетентных органах, которые должны разобраться в ситуации.

На обоих митингах люди подогревают друг друга словами и эмоциями, забывая о том, что в Кыргызстане есть законы, которым нужно следовать.