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Власть

Глава столичного департамента связал обвинения с реформаторством

Директор столичного департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров прокомментировал сегодня ИА «24.kg» ситуацию с обвинениями в свой адрес.

По его словам, шквал обвинений «и в прессе, и везде» начался после того, как он уволил по статье директора Центра семейной медицины № 1 Мурата Жумабекова. «Днем 6 января 2017 года на территории ЦСМ он устроил праздник, очередной день рождения с привлечением 22 руководителей. Устроил целый той. Эта информация попала к мэру, который и дал задание разобраться. Я разобрался: такие действия попали под увольнение по статье», — сказал Кубанычбек Кулбатыров.

Он связал обвинения с «реформаторскими действиями». «Реформаторов никогда не любили. С другой стороны, — сколько можно? Руководители по 15–20 лет на одном месте сидят! Некоторым уже за 70 лет перевалило. Одному руководителю 78 лет. Я понимаю, что он активен. Однако сегодня вся информация на компьютерах, а они, бедные, не знают до сих пор, как компьютер включать. Сколько мне их держать?» — пояснил чиновник.

«Начал их убирать, опять я виноват. Я же убираю не как пенсионера, того же акушера-гинеколога, а как пенсионера-директора. Как специалисты все работают. А заменяю директоров их же заместителями, не со стороны беру», — добавил он.

«Незаслуженные обвинения начинают из колеи выбивать», — посетовал Кубанычбек Кулбатыров.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что к нему официально с жалобами в адрес Кулбатырова никто не обращался.

Сегодня в парламенте депутат Айсулуу Мамашова заявила: «Кулбатыров использует тактику запугивания, шантажа, морально-психологического давления. Он уверен в своей безнаказанности, надеясь, возможно, на своих покровителей».

Глава Минздрава пообещал разобраться в ситуации, на что Мамашова заметила, что депутаты также изучат, почему министр здравоохранения не отреагировал своевременно.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44988/
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