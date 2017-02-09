В коррупции подозревают столичный Департамент здравоохранения (ДЗ). Претензии прозвучали накануне, 9 февраля, на годовом собрании Медицинского совета.

Главный врач городского эндокринологического диспансера Светлана Мамутова отметила, что количество выговоров в 2016 году за недостатки в работе уменьшилось более чем в три раза, число замечаний — в два раза.

«Есть положительные сдвиги. Тогда зачем нужна была ротация по горизонтали, тем более руководителей, которые не так уж долго работали? Если руководитель работает очень хорошо, то он идет вверх по карьерной лестнице. Если он не справляется со своими обязанностями, то может быть отстранен от занимаемой должности. Если он проработал более пяти лет, но „звезд“ с неба не хватает и работает „середнячком“, то можно произвести ротацию по горизонтали на равноценную должность. А какая была необходимость проводить ротацию недавно работающего руководителя ЦСМ № 13 на должность директора ЦСМ № 2, а менее чем через месяц его же — уже на должность руководителя ЦСМ № 1?» — недоумевает Светлана Момутова.

«Так как справка ДЗ на итоговый Медсовет не совсем полная, это рождает вопросы. Сколько всего было произведено ротаций за последний год и в сравнении с предыдущим? С чем это связано? Это ведь большие коррупционные риски, которые подпадают под определение «коррупционные схемы», — сказала Светлана Мамутова.

«Сколько человек назначили руководителями организаций здравоохранения из списка резервов, которые подавались лечебными учреждениями и предварительно согласовывались с районными госадминистрациями? Думаю, не ошибусь, если скажу, что ни одна кандидатура из этих списков не была назначена. А почему?» — спросила главврач.

Работаю 45 лет, но такого никогда не бывало. Идут судебные тяжбы — главврачи судятся с руководством департамента. Сколько судебных дел у ДЗ, сколько из них проиграно, сколько выиграно? Светлана Мамутова

Она также остановилась на документации, приходящей из ДЗ: «Зачастую в письмах требуют дать ответ к определенному сроку, а письмо поступает намного позже оговоренной даты. Вот последний пример: письмо об отборе медработников, знающих турецкий язык, для работы в больнице кыргызско-турецкой дружбы. Оно зарегистрировано в Минздраве 19 января 2017 года, затем передано в столичный департамент. Мы получили его 6 февраля 2017-го , в то время как информацию должны были представить уже к 7 февраля».

Можно подумать, что это просто «для проформы, для галочки», а штат уже набран? Такое у нас сплошь и рядом. Но вопрос в том, кто будет нести ответственность за несвоевременную передачу. Светлана Мамутова

«Документы, поступающие из ДЗ, зачастую составлены неграмотно, имеют много орфографических ошибок, не говоря о пунктуации. Но ведь департамент — это лицо здравоохранения города. В лечебные учреждения из департамента пересылают документы вышестоящих органов, но все они неадаптированные. Получается, ДЗ только передаточный орган? Зачем тогда он нужен? Тем более что в его введении остались только молочная кухня и автобаза. Все остальные организации здравоохранения перешли на финансирование Минздрава», — добавила главврач диспансера.

«К сожалению, у директора департамента Кубанычбека Кулбатырова нет человеческих качеств. Он постоянно говорит о том, что пенсионеры-руководители должны уходить, в то время как сейчас на пенсионерах все и держится. Но чтобы 1 октября в День пожилых людей сказать несколько приятных слов — этого никогда не было. Позвонить или отправить открытку с днем рождения — это тоже не в его правилах! Но зато его поздравляют со всеми праздниками и днем рождения конвертами».

«Это не секрет, что все ходят и «отмечаются». Лбами сталкивают заместителей и директоров, чтобы подношения делали. У нас аукцион должностей, все покупается. И это ни для кого не секрет. Светлана Мамутова

Отметим, что журналистов на годовой Медсовет не пригласили.

Директор Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров, сославшись на занятость, не стал комментировать ИА «24.kg" претензии в свой адрес.

«Надо писать достоверные факты, а не дезинформировать общественность», — ответил он.