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Власть

Тайырбека Сарпашева временно отстранили от обязанностей председателя ГРС

Тайырбек Сарпашев отстранен от исполнения обязанностей председателя ГРС на период работы межведомственной рабочей комиссии. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы временно возложено на его заместителя Кумушбека Шамканова.

Межведомственная рабочая комиссия по рассмотрению представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС образована распоряжением премьер-министра КР.

Сегодня Тайырбек Сарпашев заявил: «Я написал заявление премьер-министру с просьбой временно освободить меня от должности, чтобы не препятствовать ведению расследования».
Ссылка: http://24.kg/vlast/44960/
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