Тайырбек Сарпашев ушел в отставку. Временно

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев временно уходит в отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции .

По его словам, утром появилась информация о том, что создана межведомственная рабочая комиссия для рассмотрения предложения Генпрокуратуры об освобождении его, главы ГРС, от должности. Комиссия должна в месячный срок изучить все материалы по делу.

«Для того чтобы не препятствовать ведению расследования, я написал заявление премьер-министру с просьбой временно освободить меня от должности. Еще раз хочу заявить, что ГРС не причастна к продаже участка», — отметил Тайырбек Сарпашев.