Тайырбек Сарпашев ушел в отставку. Временно

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев временно уходит в отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
По его словам, утром появилась информация о том, что создана межведомственная рабочая комиссия для рассмотрения предложения Генпрокуратуры об освобождении его, главы ГРС, от должности. Комиссия должна в месячный срок изучить все материалы по делу.
«Для того чтобы не препятствовать ведению расследования, я написал заявление премьер-министру с просьбой временно освободить меня от должности. Еще раз хочу заявить, что ГРС не причастна к продаже участка», — отметил Тайырбек Сарпашев.
Генпрокуратура предложила премьер-министру отправить главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в отставку из-за незаконного снятия ареста с имущества приближенных экс-президента Курманбека Бакиева. Сам Тайырбек Сарпашев все обвинения в свой адрес отрицает. Представление об отстранении главы ГРС от должности находится у премьер-министра.