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Власть

Тайырбек Сарпашев ушел в отставку. Временно

Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев временно уходит в отставку. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, утром появилась информация о том, что создана межведомственная рабочая комиссия для рассмотрения предложения Генпрокуратуры об освобождении его, главы ГРС, от должности. Комиссия должна в месячный срок изучить все материалы по делу.

«Для того чтобы не препятствовать ведению расследования, я написал заявление премьер-министру с просьбой временно освободить меня от должности. Еще раз хочу заявить, что ГРС не причастна к продаже участка», — отметил Тайырбек Сарпашев.

Генпрокуратура предложила премьер-министру отправить главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева в отставку из-за незаконного снятия ареста с имущества приближенных экс-президента Курманбека Бакиева. Сам Тайырбек Сарпашев все обвинения в свой адрес отрицает. Представление об отстранении главы ГРС от должности находится у премьер-министра.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44942/
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