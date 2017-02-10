Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указы «О назначении местных судов Кыргызской Республики» и «О направлении судей местных судов Кыргызской Республики в местные суды Джалал-Абадской , Ошской, и Чуйской областей для осуществления полномочий судьи».

Советом по отбору судей Кыргызской Республики Президенту Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаеву внесены предложения:

— по 2 новым кандидатам на должности судей Верховного суда КР;

— по 15 кандидатам для назначения на должности судей в Нарынский и Ошский облсуды (по 1 чел.), Джалал-Абадский , Майлуу-Сууский и Таш-Кумырский горсуды (по 1 чел.), Ала-Букинский (2 чел.), Базар-Коргонский (1 чел.) и Токтогульский (2 чел.) райсуды Джалал-Абадской области, Ноокенский, Чон-Алайский и Алайский райсуды Ошской области (по 1 чел.), новым кандидатам на должности судей Жайылского районного суда Чуйской области (2 чел.).

2 февраля 2017 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по одному кандидату на должность судьи Верховного суда КР и 11 кандидатам на должности судей местных судов КР.

Изучив материалы по претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы Глава государства вернул материалы по одному кандидату на должность судьи Верховного суда КР и 4 кандидатам на должности судей местных судов в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда КР будет осуществляться согласно статье 18 конституционного Закона КР «О статусе судей КР».

По кандидатам на должности судей местных судов КР Главой государства изданы 2 указа.

Первым указом отобранные по конкурсу кандидаты назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Джалал-Абадский городской суд:

Абдрахманов Жолон Жалалович;

в Майлуу-Сууский городской суд:

Турмаматов Муратали Курсаналиевич;

в Таш-Кумырский городской суд:

Бектемиров Куралбек Абдималикович;

в Базар-Коргонский районный суд:

Каримова Жыпар Кудайбердиевна;

в Токтогульский районный суд:

Бегимбаева Аида Алыбековна;

Солпуева Назира Мукамендиева;

в Ноокенский районный суд;

Осмонов Тарасбек Сапарбекович;

в Чон-Алайский районный суд:

Абдрахманов Рахманаалы Аширалиевич;

в Алайский районный суд:

Касымов Шухратбек Таирович;

в Жайылский районный суд:

Акылбекова Джамиля Дилдебековна;

Арзыбекова Жылдыз Ийгиликовна.

Указ вступает в силу со дня подписания.