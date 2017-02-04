На видео в Интернете избивают человека якобы сотрудники Первомайского РОВД

В Интернете опубликовано видео, на котором молодого человека избивают сотрудники якобы Первомайского РОВД города Бишкека.

Стоящего на улице парня первым бьет проходящий мимо человек.

«29 января возле кафе «Оливье», выяснено, что сотрудники Первомайского РОВД избили моего братишку. Братишка их знать не знает, и они его не знают. Он ждал такси, и даже не ожидал потасовки. В этот день отмечали день рождения Азамата - сотрудника Первомайского РОВД, рядом кто бьет его, зовут Нурлан. Братишку прооперировали, тяжелая травма головы, челюсть сломана, зашивали раны во рту, гематомы, удары пришлись в голову в основном. Мужикам по 30-35 лет, братишке 21. Экспертиза показала, что в этот день он был трезв, да и братишка непьющий парень! Писали заявление, и милицию и в прокуратуру, но они пытаются замять дело, даже не приехали в больницу, братишка сейчас в тяжелом состоянии, теряет сознание. Предстоит еще операция. Хочу, чтоб люди знали вот как наши доблестные «милицейские» защищают наших жителей. Время на камерах наблюдения не правильно настроены! Пояснили в администрации кафе», - написано в комментариях к видео (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ИА «24.kg»).

В пресс-службе столичного ГУВД представить информацию об этом ИА «24.kg» обещали позже.