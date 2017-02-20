Тренер сборной Кыргызстана рассказал о причинах драки с хоккеистами Кувейта

Между хоккеистами сборных Кыргызстана и Кувейта в матче на зимних Азиатских играх в Японии произошла драка. Об этом «Азаттыку» сообщил главный тренер сборной КР по хоккею Мурат Жакыпов.

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«Драка в хоккее — обычная стандартная ситуация. Когда наши хоккеисты забивали гол в ворота, они подумали, что наш игрок Урмат Шейшенов бьет их вратаря. На самом деле этого не было. Он бил шайбу. Он добивал, чтобы забить гол, — рассказывает Мурат Жакыпов. — Защитники команды Кувейта подумали, что он специально бьет и начали толкать Шейшенова к борту. Наши ребята, Эсен улуу Аман и Абылмечин уулу Канат, просто хотели их разнять. Те начали махать и бить наших игроков. Тогда получилось, что Абылмечин уулу Канат уложил их простыми приемами из бокса».

Сборная Кыргызстана успешно стартовала на зимних Азиатских играх в японском городе Саппоро. 18 февраля в первом матче она обыграла Кувейт со счетом 5:0.

Следующий матч пройдет 21 февраля против Филиппин, 22 февраля сыграет с Бахрейном и 24 февраля встретится с Катаром.