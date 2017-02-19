Сборная Кыргызстана по хоккею победила на старте Азиатских игр

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой накануне победила на старте зимних Азиатских игр. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, Азиада началась в городе Саппоро (Япония). Отечественные хоккеисты играют в дивизионе II в. группе А. В первом туре им противостояли представители Кувейта. Итоговый счет — 5:0 в пользу сборной КР. Двумя заброшенными шайбами отметился Олег Колодий, по разу отличились Даниил Шушенков, Антон Кудашев и Артем Семилетко.

Как сообщается, 21 февраля во втором туре кыргызстанцы сразятся с филиппинцами.