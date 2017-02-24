Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян

Первый секретарь российского посольства Виктор Пухов, виновный в ДТП со смертельным исходом, был пьян. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Сагынбек Айтбаев.

По его словам, Виктор Пухов обратился за помощью 16 февраля в 17.00.

Но он скрыл, что получил травмы в аварии. Сказал, будто упал на улице. Ему поставили диагноз «ушиб коленного сустава и грудной клетки». Лечение он получал амбулаторно. Виктор Пухов не сказал врачам, где работает. Сагынбек Айтбаев

Ранее сообщалось, что именно по вине водителя машины Пухова произошло ДТП со смертельным исходом. Виктор Пухов отправлен в РФ по решению руководства дипмиссии.

То, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно он, ИА «24.kg» подтвердили в российском посольстве.