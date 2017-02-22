Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат уехал из Кыргызстана

Первый секретарь российского посольства Виктор Пухов покинул Кыргызстан. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-секретарь диппредставительства Дарья Пахомова.

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Ранее сообщалось, что именно по вине водителя машины Пухова произошло ДТП со смертельным исходом. По словам Дарьи Пахомовой, Виктор Пухов отправлен в РФ по решению руководства дипмиссии. Но когда он выехал, вернется ли и означает ли это, что он не будет участвовать в следственных мероприятиях, в посольстве затруднились ответить.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердила ранее озвученную информацию посольства, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно Виктор Пухов.

Авария произошла 16 февраля в Бишкеке. Посольская машина врезалась в «Мерседес спринтер», проехав на красный сигнал светофора. Погиб Евгений Лексин.