Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат уехал из Кыргызстана

Первый секретарь российского посольства Виктор Пухов покинул Кыргызстан. Об этом ИА «24.kg» сообщила
произошло ДТП со смертельным исходом. По словам Дарьи Пахомовой, Виктор Пухов отправлен в РФ по решению руководства дипмиссии. Но когда он выехал, вернется ли и означает ли это, что он не будет участвовать в следственных мероприятиях, в посольстве затруднились ответить.
Кроме того,
Авария произошла 16 февраля в Бишкеке. Посольская машина врезалась в «Мерседес спринтер», проехав на красный сигнал светофора. Погиб Евгений Лексин.
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