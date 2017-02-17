Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб милиционер

Задержан подозреваемый в ДПТ в Сокулукском районе, в котором погиб милиционер. Об этом ИА «24.kg" сообщил инспектор пресс-службы Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.

Напомним, ДТП произошло в конце ноября 2016 года. «Сотрудник патрульной милиции возвращался пешком домой. По дороге его сбила машина. Ночью в 2.00 его тело нашли на обочине. Следы крови тянулись около 50 метров с места ДТП», — рассказывали в УПМ.

«Накануне, 8 февраля, совместно с сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый — 36-летний Нурланбек, житель Узгенского района Ошской области. Он свою вину признал, раскаивается в содеянном», — сказал Тилек Исаев.

«По словам водителя, после наезда на пешехода он в районе села Сокулук поехал в сторону гор. Оставил машину возле кошары, поймал попутку, приехал на рынок автозапчастей, где купил фары и бампер. Вернулся за своим авто, поменял запчасти и уехал в Ош. Там он успел продать машину другому человеку. Мы задержали последнего владельца, который и сказал, что машину приобрел недавно. Так вышли на Нурланбека. Он водворен в ИВС», — добавили в УПМ.

Машина водворена на штрафстоянку, назначена экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.