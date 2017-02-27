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Общество

Экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова арестовали на два месяца

Экс-главу МЧС временного правительства Дуйшенкула Чотонова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, привлеченного еще и как посредника по делу о получении Омурбеком Текебаевым $1 миллиона от российского бизнесмена Леонида Маевского, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

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Отмечено, что решение принято вегодня в Первомайском районом суде Бишкека. Чотонова взяли под стражу до 25 апреля 2017 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, 26 февраля Чотонова доставили в здание ГКНБ для проведения следственных действий и в рамках возбужденного уголовного дела задержали на 48 часов.

На основании собранных материалов 27 февраля ему в присутствии адвоката М. Эшперова предъявлено обвинение по ст.303 ч.1 (коррупция) УК КР.

По версии следствия, с бизнесменом Леонидом Маевским в Москве семь лет назад встречался именно Дуйшенбек Чотонов. Он якобы и передал Текебаеву взятый у Маевского $1 миллион.

Однако и Омурбек Текебаев, и Дуйшенбек Чотонов отрицают свою вину, заявляя, что возбужденное дело носит абсурдный характер и является попыткой расправы с оппонентами.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/46079/
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