Экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова арестовали на два месяца

Отмечено, что решение принято вегодня в Первомайском районом суде Бишкека. Чотонова взяли под стражу до 25 апреля 2017 года с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Напомним, 26 февраля Чотонова доставили в здание ГКНБ для проведения следственных действий и в рамках возбужденного уголовного дела задержали на 48 часов.
На основании собранных материалов 27 февраля ему в присутствии адвоката М. Эшперова предъявлено обвинение по ст.303 ч.1 (коррупция) УК КР.
По версии следствия, с бизнесменом Леонидом Маевским в Москве семь лет назад встречался именно Дуйшенбек Чотонов. Он якобы и передал Текебаеву взятый у Маевского $1 миллион.
Однако и Омурбек Текебаев, и Дуйшенбек Чотонов отрицают свою вину, заявляя, что возбужденное дело носит абсурдный характер и является попыткой расправы с оппонентами.