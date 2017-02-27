Дело Текебаева. Адвокаты дали подписку о неразглашении

Адвокаты, представляющие интересы лидера партии «Ата Мекен» и его бывшего соратника экс-посла и экс-главы МЧС Дуйшенбека Чотонова дали подписку о неразглашении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии.

Омурбека Текебаева защищает Чинара Джакупбекова, а Дуйшенбека Чотонова — Марат Эшперов. Последний ранее работал военным прокурором.

Омурбек Текебаев и Дуйшенбек Чотонов задержаны в субботу, 25 февраля, на 48 часов.

Сегодня Первомайский райсуд Бишкека должен определить меру пресечения обоим.

Текебаеву и Чотонову вменяют коррупцию и мошенничество. Дуйшенбека Чотонова привлекли еще и как посредника.

По версии следствия, с бизнесменом Леонидом Маевским в Москве семь лет назад встречался именно Дуйшенбек Чотонов. Он якобы и передал Текебаеву взятый у Маевского $1 миллион.

Однако и Омурбек Текебаев, и Дуйшенбек Чотонов отрицают свою вину, заявляя, что возбужденное дело носит абсурдный характер и является попыткой расправы с оппонентами.

Сегодня в Бишкеке продолжится митинг в поддержку Текебаева.