Дело Текебаева. Адвокаты дали подписку о неразглашении

Адвокаты, представляющие интересы лидера партии «Ата Мекен» и его бывшего соратника
Омурбека Текебаева защищает Чинара Джакупбекова, а Дуйшенбека Чотонова — Марат Эшперов. Последний ранее работал военным прокурором.
Омурбек Текебаев и Дуйшенбек Чотонов задержаны в субботу, 25 февраля, на 48 часов.
Сегодня Первомайский райсуд Бишкека должен определить меру пресечения обоим.
Текебаеву и Чотонову вменяют коррупцию и мошенничество. Дуйшенбека Чотонова привлекли еще и как посредника.
По версии следствия, с бизнесменом Леонидом Маевским в Москве семь лет назад встречался именно Дуйшенбек Чотонов. Он якобы и передал Текебаеву взятый у Маевского $1 миллион.
Однако и Омурбек Текебаев, и Дуйшенбек Чотонов отрицают свою вину, заявляя, что возбужденное дело носит абсурдный характер и является попыткой расправы с оппонентами.
Сегодня в Бишкеке продолжится митинг в поддержку Текебаева.