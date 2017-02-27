12:49
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Общество

Дело Текебаева. Адвокаты дали подписку о неразглашении

Адвокаты, представляющие интересы лидера партии «Ата Мекен» и его бывшего соратника экс-посла и экс-главы МЧС Дуйшенбека Чотонова дали подписку о неразглашении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии.

Омурбека Текебаева защищает Чинара Джакупбекова, а Дуйшенбека Чотонова — Марат Эшперов. Последний ранее работал военным прокурором.

Омурбек Текебаев и Дуйшенбек Чотонов задержаны в субботу, 25 февраля, на 48 часов.

Сегодня Первомайский райсуд Бишкека должен определить меру пресечения обоим.

Текебаеву и Чотонову вменяют коррупцию и мошенничество. Дуйшенбека Чотонова привлекли еще и как посредника.

По версии следствия, с бизнесменом Леонидом Маевским в Москве семь лет назад встречался именно Дуйшенбек Чотонов. Он якобы и передал Текебаеву взятый у Маевского $1 миллион.

Однако и Омурбек Текебаев, и Дуйшенбек Чотонов отрицают свою вину, заявляя, что возбужденное дело носит абсурдный характер и является попыткой расправы с оппонентами.

Сегодня в Бишкеке продолжится митинг в поддержку Текебаева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45963/
просмотров: 974
Версия для печати
Материалы по теме
В Генпрокуратуре объяснили, почему Маевского не привлекают к ответственности
Дело Текебаева. Допрос лидера «Ата Мекена» на сегодня завершился
Дело Текебаева. Митинг в его поддержку продолжится завтра в 13.00
Дело Текебаева. На митинге требуют отставки президента Кыргызстана
Дело Текебаева. Акция в его поддержку продолжится завтра у «Белого дома»
Митинг в поддержку Омурбека Текебаева у здания ГКНБ. Фоторепортаж
Дело Текебаева. Роза Отунбаева считает, что его задерживали, как террориста
Какое отношение к Омурбеку Текебаеву имеют российские предприниматели
В «Ата Мекене» рассказали о нарушениях при задержании Омурбека Текебаева
В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
Популярные новости
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов В Бишкеке задержан экс-глава МЧС при временном правительстве Дуйшенкул Чотонов
В&nbsp;Токмаке чемпионка по&nbsp;кикбоксингу восемь лет кормит бездомных В Токмаке чемпионка по кикбоксингу восемь лет кормит бездомных
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»