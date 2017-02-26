Какое отношение к Омурбеку Текебаеву имеют российские предприниматели

Сегодня лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева задержали ночью в аэропорту «Манас» по прилету из Стамбула. Ему инкриминируют мошенничество и коррупцию.
В уголовном деле упоминаются фамилии Модин и Маевский, некогда имевшие отношение к сотовым компаниям Кыргызстана. ИА «24.kg» решило рассказать о них подробнее.
Алексей Модин - бывший генеральный директор сотовых компаний «Скай мобайл» и «Нуртелеком». До этого являлся топ-менеджером Altimo - телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп».
Борьба за сотового оператора «Бител» началась после революции 2005 года. Компанией владел сын
Altimo является крупным инвестором в отрасль мобильной связи в России и других странах.
Затем все активы «Бител», включая абонентскую базу, перевели в компанию «Скай Мобайл», которую официально приобрела
Леонид Маевский - российский политический деятель и предприниматель. Депутат Государственной думы третьего созыва (1999-2003), член фракции КПРФ. Бывший генеральный директор инвестиционной компании LV Finance, которая в 2003 году владела блокирующим пакетом акций оператора сотовой связи «МегаФон».
С 1993 года в течение трех лет руководил
Летом 2003 года Маевский приобрел компанию LV Finance, которая через багамский офшор TMI и российское
К слову отметим, что уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева возбудили по результатам рассмотрения Генеральной прокуратурой поступивших из ГКНБ КР материалов.
С письменным заявлением о привлечении к ответственности Омурбека Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний Российской Федерации Леонид Маевский.
Он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства КР, получил от него $1 миллион, взяв на себя обязательства по созданию для россиянина преференций, допуску к управлению
В ГП КР отмечают, что Текебаев обещал в последующем продать Маевскому акции сотовой компании за «откат».