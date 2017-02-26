Какое отношение к Омурбеку Текебаеву имеют российские предприниматели

Сегодня лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева задержали ночью в аэропорту «Манас» по прилету из Стамбула. Ему инкриминируют мошенничество и коррупцию.

В уголовном деле упоминаются фамилии Модин и Маевский, некогда имевшие отношение к сотовым компаниям Кыргызстана. ИА «24.kg» решило рассказать о них подробнее.

Алексей Модин - бывший генеральный директор сотовых компаний «Скай мобайл» и «Нуртелеком». До этого являлся топ-менеджером Altimo - телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп».

Борьба за сотового оператора «Бител» началась после революции 2005 года. Компанией владел сын экс-президента КР Аскара Акаева Айдар. Но права на оператора предъявила «Альфа-групп» , после чего Акаев продал «Бител» МТС за $150 милоионов. Однако через несколько дней офис оператора захватили представители некой российской компании «Резервспецмет», которую подозревали в связях с «Альфой».

Altimo является крупным инвестором в отрасль мобильной связи в России и других странах. Штаб-квартиры компании расположены в Москве и Лондоне, открыты представительские офисы в Ханое, Джакарте, Стамбуле и Киеве. Компания контролирует 24,998 процента VimpelCom Ltd. (торговые марки «Билайн», «Киевстар», Wind, Orascom Telecom) и 13,22 процента крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell. Совокупная стоимость этих активов, по оценке газеты «Ведомости», на конец июня 2010 года составляла около $12–13 миллиардов.

Затем все активы «Бител», включая абонентскую базу, перевели в компанию «Скай Мобайл», которую официально приобрела «Альфа-групп» в консорциуме с казахской Visor Holdings. Уже тогда у оператора появились признаки сотрудничества с «Вымпелкомом»: в компании работали технические специалисты из казахской «дочки» «Вымпелкома» — «Кар-Тел» , в частности гендиректором сначала «Бител», а потом «Скай Мобайл» стал бывший коммерческий директор «Кар-Тел» Денис Шершнев. Затем его сменил Алексей Модин, который в ходе судебных разбирательств вокруг акций «Мегафона» между «питерской» группой связистов и «Альфой-групп» выступал на стороне последней.

Леонид Маевский - российский политический деятель и предприниматель. Депутат Государственной думы третьего созыва (1999-2003), член фракции КПРФ. Бывший генеральный директор инвестиционной компании LV Finance, которая в 2003 году владела блокирующим пакетом акций оператора сотовой связи «МегаФон».

С 1993 года в течение трех лет руководил ТОО «Промтелерадио» Министерства связи Казахстана и входил в окружение Нурсултана Назарбаева. Кроме того, возглавлял часть телерадиокомплекса республики, включающую радиопередающие центры.

Летом 2003 года Маевский приобрел компанию LV Finance, которая через багамский офшор TMI и российское ООО «ЦТ-Мобайл» владела 25,1 процента акций сотового оператора «МегаФон». Маевский в августе 2003 года перепродал за $295 миллиона ее основной актив — «ЦТ-Мобайл» (вместе с акциями «МегаФона») — холдингу «Альфа».

К слову отметим, что уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева возбудили по результатам рассмотрения Генеральной прокуратурой поступивших из ГКНБ КР материалов.

С письменным заявлением о привлечении к ответственности Омурбека Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний Российской Федерации Леонид Маевский.

Он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства КР, получил от него $1 миллион, взяв на себя обязательства по созданию для россиянина преференций, допуску к управлению ЗАО «Альфа Телеком» .

В ГП КР отмечают, что Текебаев обещал в последующем продать Маевскому акции сотовой компании за «откат».