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Общество

Ежегодно во время хаджа умирают до трех кыргызстанцев

Ежегодно во время хаджа в Мекке умирают до трех кыргызстанцев, если не считать каких-либо чрезвычайных ситуаций. И в основном это пожилые люди. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель муфтия и глава штаба по организации паломничества Акимжан Эргешов.

По его словам, по просьбе родственников их хоронят там же.

Акимжан Эргешов также отметил, что ни одно место, выделенное по квоте для граждан КР, не будет продано или отдано гражданам других стран, даже если лимит не будет заполнен.

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«Время для регистрации еще есть. Думаю, мы заполним квоту. Мы даже направили письмо в Саудовскую Аравию с просьбой выделить еще 500 мест», — сказал он.

Касаясь вопроса совершения паломничества трудовыми мигрантами, он отметил, что решение зависит от муфтия Москвы.

«Если по просьбе муфтия Москвы выделят квоты для наших мигрантов, почему бы нет?» — сказал Акимжан Эргешов.

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По его словам, кыргызстанцы, которые получили гражданство РФ, должны ехать только по квоте России.

«К нам уже обращались, но даже если они родились и выросли здесь, но имеют гражданство России, мы не можем их отправить от нашей страны», — сказал он.

Напомним, поездка в Мекку для совершения хаджа в 2017 году начнется с 5 августа.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45997/
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