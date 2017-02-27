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Общество

Стоимость хаджа для одного кыргызстанца не превысит $2,6 тысячи

Стоимость хаджа в 2017 году на одного кыргызстанца не превысит $2,6 тысячи. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель муфтия и глава штаба по организации паломничества Акимжан Эргешов.

По его словам, еще рано говорить об окончательной цифре, так как еще не прошли конкурсы по вакцинации и шитью одежды для паломников. «Конкурс на шитье одежды состоится 2 марта, а на вакцинацию — 6 марта», — сказал глава штаба.

Как он отметил, конкурс среди авиаперевозчиков прошел 21 февраля, его выиграл прошлогодний победитель — компания «Флайнас».

«К сожалению, наши авиакомпании не могут участвовать в этом конкурсе, так как они внесены в международный авиационный черный список», — сказал Акимжан Эргешов.

По его словам, цена перевозчика осталась прошлогодней — $1,55 тысячи в две стороны. Паломники могут взять в багаж 30 килограммов груза, а также 10 килограммов ручной клади и 5 литров воды «Замзам».

Хадж начнется 5 августа.

Квота по областям и городам Кыргызстана:

  • Бишкек — 708 мест;
  • Ош — 204;
  • Баткенская область — 364;
  • Джалал-Абадская область — 846;
  • Иссык-Кульская — 347;
  • Нарынская — 204;
  • Таласская — 186;
  • Чуйская — 655;
  • Ошская область — 930.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45980/
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