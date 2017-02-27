В Кыргызстане для хаджа-2017 разработают мобильное приложение

Для хаджа в Кыргызстане разработают мобильное приложение «Ажылык-2017» . Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель муфтия и глава штаба по организации паломничества Акимжан Эргешов.

По его словам, в приложении можно будет найти всю необходимую информацию о хадже. «Там будут данные о рейсе, маршруте, гостинице и так далее», — сказал Акимжан Эргешов.

Он отметил, что в 2017 году для паломников из КР по квоте выделено 4 тысячи 585 мест — на 900 больше, чем в прошлом году.

«На сегодня на хадж зарегистрировались 3 тысячи 354 человека, но еще есть время для регистрации», — сказал глава штаба.

Он напомнил: электронная регистрация в республике началась в 32 пунктах 6 февраля и продлится до 6 марта.

«В 2017 году организация хаджа началась на 10 дней раньше, потому что, согласно лунному календарю, и Орозо, и хадж ежегодно смещаются на 10 дней», — сказал Акимжан Эргешов.