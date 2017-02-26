Неделя-24: что вы могли пропустить

На неделю депутаты Жогорку Кенеша, являющиеся основными производителями политических скандалов, оставили страну в покое. В итоге удалось заняться и другими не менее важными темами, в том числе расследованием о лжеклиниках, которые прекрасно себя чувствуют в Бишкеке и зарабатывают миллионы на доверчивых людях.

Один день из жизни оперативников РУВД

Фото: ИА «24.kg». Здание РУВД Октябрьского района

Корреспондента ИА «24.kg»на один день включили в состав следственно-оперативной группы районного Управления внутренних дел Бишкека или Чуйского ГУВД. Для чего? А чтобы на себе испытать, как работают наши доблестные оперативники и какие трудности им приходится преодолевать. Подробнее — в рубрике «Мои 24».

Премьер-министры: их дела и малая родина

За недолгую историю политической самостоятельности в Кыргызстане сменилось 29 премьер-министров . Были те, кто не только ничем не запомнился, но занимал пост от одного до трех дней. А вы знаете, выходцы из каких регионов республики становились премьер-министрами чаще всего? Думаю, вас это очень удивит. Не верите? Тогда прочтите материал «Премьер-министры Кыргызстана — чем запомнились и откуда родом».

Почему упал «Боинг-747»

Фото: ИА «24.kg». По подсчетам Кыргызстана, сумма ущерба от крушения лайнера составляет 195 миллионов сомов

Боинг-747»

Ресурс AirDisaster, специализирующийся на освещении авиапроисшествий в странах бывшего СССР, опубликовал данные о турецком транспортном самолете «и назвал возможную причину его крушения близ столицы Кыргызстана.

ЕС поставил диагноз нашим лабораториям

Эксперты из Евросоюза изучили состояние лабораторий Кыргызстана. Выводы неутешительны: чиновникам надо модернизировать лаборатории, а предпринимателям — внедрять международные стандарты качества. Подробнее

Миндзрав атаковали митингами

Фото: ИА «24.kg». Представители гражданского общества возмущены ситуацией в системе здравоохранения

В Бишкеке прошел очередной митинг за отставку главы ведомства Талантбека Батыралиева. По словам члена правления Кыргызской нефрологической ассоциации Темира Султаналиева, представители гражданского общества возмущены ситуацией в системе здравоохранения. Подробнее — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Лекари наживаются на жителях Бишкека

Скандально известный лекарь Ашым Зайналиев, что заведует лжеклиникой в столичном микрорайоне «Кок-Джар» , за четыре месяца заработал почти миллион сомов. Но это далеко не единичный случай. В Бишкеке подобные лекари и клиники чувствуют себя вольготно, и Министерство здравоохранения беспомощно в борьбе с ними. В этом убедилось ИА «24.kg», проведя собственное расследование.

Детей позвали в армию

Фото: ИА «24.kg». Бойцы Кой-Тайшской мотострелковой бригады. Показательные выступления

К Дню защитника Отечества организовали день открытых дверей в знаменитой Кой-Ташской мотострелковой бригаде. В часть пригласили детей из близлежащих и столичных школ. Сначала были скучные выступления депутата Жогорку Кенеша и еще пары чиновников, а потом детям стало действительно интересно. О том, что увидели школьники и журналисты в этот день, в репортаже «24.kg».

Дорога на фундаменте скандала

Тендер на реконструкцию дороги Бишкек — Кара-Балта почти завершен. Однако страсти вокруг дороги не утихают. Надежда на то, что в итоге страна получит качественную трассу, тает. О проблемах вокруг проекта — в материале «Дорога Бишкек — Кара-Балта : укатали в лобби».

Собачья проблема мэрии

Фото: Интернет. Своры бездомных собак становятся все опаснее

Проблема с бродячими животными в Бишкеке не решается много лет и только усугубляется. Бездомные собаки, сбившиеся в стаи, представляют реальную опасность для города, но вот что с этим делать, власти не знают. Отстрел животных вызывает массовое возмущение горожан. Вот и на этой неделе столичные чиновники ломали головы, как решить проблему. Подробнее об этом — в

О «предателях» и «патриотах»

В Кыргызстане мы часто слышим обидное слово «предатель». На законодательном уровне пытались заклеймить определенную часть общества, в частности НПО, получающие иностранные гранты, статусом «иностранного агента». Так кто же они — «предатели» и «патриоты» Кыргызстана? Об этом размышляет политолог Тамерлан Ибраимов.

Спортсмены бросили вызов зиме

Фото: ИА «24.kg». Одна из дистанций на чемпионате КР по легкой атлетике. Бишкек, 2017 год

Даже зимой легкоатлеты не расслабляются! А как иначе? Если хочешь побеждать, трудиться надо круглый год. 2017-й будет насыщенным крупными зарубежными турнирами. Накануне в Бишкеке завершился открытый зимний чемпионат Кыргызстана. Подробнее — в репортаже ИА «24.kg».

Американка скучает в Бишкеке по машине

Элизабет Фрай из штата Техас живет в Кыргызстане второй год. Она учитель с 20-летним стажем, преподает английский язык в одной из частных школ столицы. В традиционном блиц-интервью ИА «24.kg» она ответила на несколько вопросов, рассказав не только о своем любимом месте в Бишкеке, но и о том, что ее больше всего удивило в стране.

В горах Кыргызстана провели чемпионат «Мира»

Фото: ИА «24.kg». За победу в трех возрастных группах боролись около 50 участников разного уровня подготовки

Увлечение горными лыжами и сноубордингом в Кыргызстане охватило массу людей. Участники чемпионата «Мира», как его остроумно окрестили, совместили приятное с полезным: с ветерком прокатились с горки и поборолись за призы. Так в республике отметили 25-летие межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Об этом в репортаже ИА «24.kg».

Кыргызские пленницы

В Кыргызстане сократилось количество случаев кражи невест, заявили представители ОО «Центр помощи женщинам» . Правда, подтвердить это статистикой в центре не смогли. Подробнее о проблеме и отсутствии точных цифр — в материале »Кражи невест в Кыргызстане. Каким исследованиям верить?»

Читаем с пользой

Фото: ИА «24.kg». Книга, подаренная главе Нацбанка Кыргызстана ее автором