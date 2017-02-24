Что думают эксперты Евросоюза о лабораториях Кыргызстана

Эксперты из Евросоюза изучили состояние лабораторий Кыргызстана. Выводы неутешительны: чиновникам надо модернизировать лаборатории, а предпринимателям — внедрять международные стандарты качества.

ВСП+ — козырь в разговорах с ЕАЭС

Кыргызстан стал одной из восьми стран, которая получила от Евросоюза статус ВСП+. Участие в программе позволяет поставлять на европейские рынки 6,2 тысячи наименований товаров по нулевым пошлинам. Правда, для начала специалисты ЕС должны убедиться, что наша продукция безопасна.

В начале февраля в Кыргызстан прибыла первая техническая миссия европейских экспертов. Специалисты помогут правительству в повышении объемов экспорта национальной продукции в Евросоюз в рамках статуса ВСП+.

Читайте по теме Саботаж интеграции с ЕАЭС. Его организатором стало правительство Кыргызстана

Эксперты изучали наши лаборатории и производства. Цель — понять, можем ли мы уже сейчас поставлять товары на рынки ЕС или надо что-то улучшить. Визит крайне важен для нас. Выход на новые рынки сбыта — для Кыргызстана актуальная проблема. Однако мясную и молочную продукцию нашей республики не пускают в Евразийский экономический союз. Соседи ссылаются на то, что у нас не все благополучно в этом направлении.

Визит европейских экспертов и их положительные рекомендации могли стать козырем в переговорах с Казахстаном. На сегодня он один отказывается признавать нашу ветеринарную систему подходящей и надежной. Однако ожидания не оправдались.

Лаборатории не готовы, экспорта не будет

Пробыв в Кыргызстане две недели, европейские специалисты вынесли вердикт — лаборатории страны не готовы к работе с товарами на экспорт в Европейский союз. Об этом на презентации результатов по оценке состояния лабораторий сказал представитель миссии Европейского союза Руджеро Малосси.

Он рассказал, что эксперты осмотрели восемь лабораторий. Они считают, что объекты готовы проверять товар для его дальнейшего экспорта в ЕАЭС, но не в Европейский союз.

В Кыргызстане недостаточны стандарты контроля качества в сельском хозяйстве, переработке, транспортировке и продаже товаров.

«По нашему мнению, Кыргызстану было бы достаточно двух лабораторий. Для экспорта кыргызских товаров по линии ВСП+ достаточно и одной лаборатории. Содержать их большое количество экономически невыгодно. Они будут создавать друг другу конкуренцию, так как часть проводимых анализов дублируется», − подчеркнул Руджеро Малосси.

В лабораториях выявили дублирование оборудования, при этом единой лаборатории для выполнения полного цикла необходимых исследований нет.

Специалисты лабораторий Кыргызстана не имеют опыта работы со стандартами ISO и методологией. Отмечена и нерентабельность лабораторных операций.

Не понравилось специалистам и то, что в сельском хозяйстве до сих пор при лечении животных используют антибиотики. Для стран ЕС такое недопустимо.

Кроме того, слишком мало отечественных предприятий руководствуется международным стандартом качества HACCP. Нет регулирования перевозок продуктов под температурным режимом. Кроме того, эксперты указали на то, что на сегодня нет продвижения страны за рубежом.

Что лучше поставлять в Евросоюз?

Миссия экспертов Евросоюза не только в том, чтобы указать на недостатки. Они, изучив обстановку, должны сказать, на что Кыргызстану лучше обратить внимание. Так сказать, чтобы не распылять ограниченные ресурсы.

Руджеро Малосси посоветовал сфокусироваться на поставках определенных видов продуктов:

мед;

орехи;

сухофрукты;

фасоль;

ароматические травы для продуктов питания;

косметика;

рыба.

Фактически рекомендации экспертов означают, что воспользоваться системой ВСП+ мы пока не можем. К этому не готовы ни лаборатории, ни предприниматели. В первом случае правительство ведет работу: строятся новые лаборатории, по соглашению с Россией завозится новое оборудование. А вот во втором предпринимателям придется попотеть и изрядно потратиться, чтобы выйти на новые рынки сбыта.

Но возможности нам дали, осталось лишь грамотно ими воспользоваться.