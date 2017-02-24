«Мои 24». Один день из жизни оперативников РУВД

«Мои 24 часа» в составе следственно-оперативной группы начались крайне неудачно, а ведь я заранее получила разрешение главного милиционера страны Улана Исраилова на то, чтобы меня на один день включили в состав следственно-оперативной группы районного управления внутренних дел Бишкека или Чуйского ГУВД. Для чего? А чтобы на себе испытать, как работают наши доблестные оперативники и какие трудности им приходится преодолевать. НЕоперативная оперативность К 10 утра меня пригласили в Бишкекское ГУВД, где замначальника Памирбек Асанов в моем присутствии поручил заместителю начальника Свердловского РУВД Жыпаре Исакбаевой включить-таки меня в группу. Женский голос в телефоне ответил: «Пусть подъезжает через полчаса, я буду на месте». — Оперативно! — подумала я, и через 30 минут была у КПП. Представившись, попросила пропустить к Исакбаевой, мол, та в курсе… Увы, оказалось, что ее нет на месте. В ожидании я «погуляла» полчаса, и еще полчаса, и еще полтора… Настало время обеда. Засосало под ложечкой. Купив в ближайшем комке лепешку, я умяла ее в рекордные пять минут. Спустя некоторое время понадобился туалет… И вот тут-то я на себе испытала весь ужас их отсутствия в Бишкеке. Ни в один расположенный поблизости объект — магазин, гостиницу, аптеку, куда я заходила, не пускали даже за деньги. А если учесть, что общественных заведений этого профиля в столице республики (!) по пальцам пересчитать, то ситуация становилась патовой. Фото: ИА «24.kg». РУВД Свердловского района И тут — ура! Мне сообщают, что Жыпара Канатовна прибыла! Бегу на КПП и сообщаю, что меня ждут, о моем визите начальство знает… Увы! Напрасно радовалась: оказалось, что начальство «изволит трапезничать», и придется еще подождать. В отчаянии поехала в редакцию, оттуда позвонила в пресс-службу МВД и очень «тепло» поблагодарила ведомство за исполнительность. Но ситуацию все-таки удалось исправить. Случилось это уже во второй половине дня. В МВД решили реабилитироваться, сообщив, что Жыпара Канатовна уже отобедала и готова меня принять. Я поблагодарила и попросилась в РУВД другого района — Октябрьского. Октябрята Со скоростью оперативника выехала в отделение. Рассказав о цели своего визита, приступила к работе. Конечно, сначала ко мне отнеслись с недоверием. Да это и понятно: кому хочется целый день возить за собой балласт в виде журналиста, поэтому клятвенно пообещала оперативникам, что буду как тень и не причиню им неудобств. Час ожидания в кабинете показался мне долгим, я все ждала вызова и представляла, как, словно заправский репортер, вместе с группой прибуду на место, воочию увижу, как работают профессионалы, все зафиксирую, попробую найти улики, испробую дедуктивный метод и составлю логические цепочку. И меня (ах мечты!) похвалят, скажут, что, в общем-то , не зря меня взяли с собой и даже (мечты продолжаются!) наградят… Фото: ИА «24.kg». Дежурная часть Октябьского РУВД

Всю дурь из меня выбил холод, так как кабинеты в РУВД напоминают проходной двор: сотрудники куда-то бегут, спешат, залетают в кабинеты, хватают бумаги и выбегают… И пока я терпеливо ждала вызова, ко мне подошел участковый, который своими разговорами скрасил мое одиночество. Мой участковый меня бережет! «Такая работа, что я обязан знать всех жителей своего участка. Как правило, их от 4 до 6 тысяч. Разумеется, всех знать в лицо невозможно, поэтому надо тесно контактировать с активистами, с председателями ТСЖ , старшими по подъезду, — рассказал участковый. На каждый дом у сотрудника должна быть книга, он должен знать, какие объекты расположены на его участке — магазины, сауны, бары. Более того, при ознакомлении с жителями он может оставлять свою визитку с контактными данными». Удивительно, но за 14 лет проживания по своему постоянному адресу я ни разу не видела своего участкового, не говоря уже о его визитках. Семейный скандальчик! И тут на пульт «102» поступает вызов: в одной из новостроек Октябрьского района происходит домашнее насилие. Звонят бдительные соседи. Срочно выезжаем на место. По прибытии видим такую картину: муж в слезах, жена на чем свет ругает супруга, маленькие дети, не обращая никакого внимания на скандал, бегают во дворе. Фото: ИА «24.kg». Неприметный транспорт оперативников РУВД — Что ей не хватает? — рассуждает плачущий отец семейства. — Взрослые дети из России присылают переводы, я работаю на маршрутке, деньги приношу, имею право выпить после трудового дня? Да мы вообще можем жить в Таласе и не тратить деньги на жилье в Бишкеке, но нет же, она, видите ли, хочет жить в столице! Ежемесячно я за жилье отдаю 10 тысяч сомов, и вообще, ты почему деньги, мной заработанные, раздала? — Ты каждый день пьешь, вот под проценты знакомым и раздала, так целее будут! И ни в какой Талас я не поеду! — Имею право выпить! Я зарабатываю! «Он вас ударил? Писать заявление на мужа будете?» — спрашивают у жены служивые. Женщина отказывается и собирает вещи, чтобы переночевать с детьми у сестры. Тогда милиционеры просят написать объяснительную, а после… мы уезжаем. Обычная картина, говорят мои сопровождающие. На обочине жизни — А хотите увидеть тех, у кого проблем нет вообще? — спрашивает меня оперативник. — Разве есть в стране такие люди? Ну, разве что олигархи местного пошиба, но и они днем и ночью думают, как бы их не посадили… — Ага, олигархи… И мы приезжаем в приют для бездомных Октябрьского района. «Вам повезло, зимой не так пахнет сильно, а вот летом здесь невозможно. Амбре такое, что глаза режет. Василий, открывай!» — стучится в хлипкую дверь оперативник. — Димон, ты? — раздается за дверью. — Почти, Васек! Открывай, говорю, милиция!







Мы заходим в помещение, в нос резко бьет тошнотворный запах мочи и грязи вперемешку. Жители приюта, завидев людей в форме, услужливо сжимаются и извиняющимся голосом говорят, что все мол, в порядке, гражданин начальник, драк нет, алкоголь не злоупотребляем, вот мол, ужинать собираемся… Из смежной комнаты выходит «смотрящая» за приютом женщина с синяком под глазом, то и дело разглядывая его в зеркало. — Маха, — представляется она.

Рассказывать, как она попала в приют, не стала, но утверждает, что жить здесь ей нравится. Котел для обогрева в помещении установила одна из церквей, уголь завозит мэрия, городские власти также обеспечивают бесплатным хлебом. Раз в неделю столичный муниципалитет на бусике вывозит обитателей на помывку в баню в районе «Рабочего городка», а раз в месяц — на медобследование в местную поликлинику. Мой взгляд падает на кровать, где, скрючившись, лежит пожилая женщина с перебинтованной головой. Белоснежный бинт просто сверкает на фоне грязных и рваных матрасов. — За что с ней так? — спрашиваю я. — Возле кинотеатра «Россия» кто-то по голове ударил, но в больницу не приняли. Таких, как мы, не принимают. По словам смотрящей, «cкорая» ее сюда и доставила. Милосердие — А вон того слепого аташку наши вчера подобрали на улице. Холодно, умрет еще…, — говорит Маха. На соседней кровати старичок ест плов. «Ата, чай апкельдым», — подходит к нему Василий и предлагает пиалу с горячим чаем. — А пойдемте с нами ужинать, мы кашу молочную сварили и ананасом угостим. Чем богаты…, — по-хозяйски захлопотала Маха. Сославшись на то, что после шести не ем, отказалась. И мы поспешили покинуть помещение. Ощущение неоднозначное. С одной стороны, зрелище жуткое и печальное. Собрались люди, побитые жизнью, оказавшиеся на ее обочине и, преимущественно, по своей вине. Внешне они практически потеряли нормальный облик, но не утратили до конца человеческие качества. В отделение мы возвращались молча, оперативники, привыкшие к подобному и заматеревшие, с пониманием отнеслись к тому, что я всю дорогу смотрела в окно, с трудом переваривая увиденное. Мои размышления прерывает вызов: в шестом микрорайоне квартирная кража. Срочно отправляемся по адресу. Фото: ИА «24.kg». Опрос пострадавшего Пострадавшим оказался дедушка, который рассказал прибывшим оперативникам, что давно живет один, но временами его навещает племянник. О том, что потерпевший одинок, говорят голые полы, обшарпанные обои, спертый запах в помещении. В той комнате, где старик проводит основную часть жизни, есть кровать, шкаф, старенький телевизор, радиоприемник и стол. — А мне много не нужно, целый день смотрю телевизор, практически не выхожу из комнаты. Бабки нет уже давно, а племяш нет-нет , да и приходит переночевать. Тогда я ему другую комнату открываю…, — рассказывает дед. После его последнего визита старик обнаружил пропажу денег — около 20 тысяч сомов. Опрашивая пожилого человека, правоохранителям приходится постоянно возвращать его в русло беседы. Дед растерянно разводит руками, то ругает племянника, то сомневается, что родственник мог так поступить, то путает сумму похищенного и тут же переключается на другие темы… — Отец, а кто, кроме племянника, знал о полученной пенсии? — Почтальон, которая приносит ее, сотрудник Соцфонда, которая проведывает меня, продукты покупает… — Дальше что делать будете с дедушкой? — интересуюсь я. — Работать не только с племянником будем, со всеми, кто мог знать, где лежат стариковские сбережения. На почте выясним, когда в последний раз дед получал деньги, какую сумму, — рассказывают о своих дальнейших действиях сотрудники РУВД. Часть оперативников остается с потерпевшим, а вторая направляется на следующий вызов. В одном из микрорайонов подросток попытался покончить жизнь самоубийством. Позже узнала, что оперативники скинулись деньгами, которых у них и так кот наплакал, на первое время для старика… Удушить в объятиях Первое, что услышала от сотрудника близлежащего ГОМ, приехавшего раньше нас: «Ромео должен умереть»… — Понятно, неразделенная любовь! — подумала я, но тут выяснилось, что все гораздо сложнее. По обстановке в квартире было понятно: достаток в семье, где чуть-чуть не произошла трагедия, хороший. Просторное жилье со свежим ремонтом, красивая и дорогая мебель. Встретил нас зареванный мальчишка лет 11 и взрослая девушка, младший братишка и сестра неудавшегося 13-летнего самоубийцы. Выяснилось, что родители детей уехали на Иссык-Куль и не в курсе, что сегодня чуть не потеряли сына. При разговоре виновников вызова выясняется, что конфликт тянется с Нового года, когда подросток, переписываясь по WhatsApp с одноклассницей, уснул, а старшая сестра не только прочитала, о чем пишут подростки друг другу, но и вступила в переписку, оскорбила девочку, а после все рассказала родителям. Реакция старших последовала незамедлительно: родители мальчика устроили разборки с родителями девочки, более того, убежденные в своей правоте, оскорбили и их. Как оказалось, с мальчишкой в классе общалась только эта девочка, он замкнутый, закрытый, а с такими, как известно, дружат неохотно. Спустя почти месяц с подростком из старших никто не только не поговорил, а напротив, ситуацию методично усугубляли. И тот вообще перестал ходить в школу. Да и зачем ходить туда, где больше нет друзей? Он нашел утешение и понимание у ребят «с района». Стал проводить время с ними, попробовал нюхать клей. О том, что он прогуливает школу, учителя сообщили родителям. К позорной переписке добавился и этот грех. — Сестра при встрече с одноклассницей оскорбляет ее, а дома мои родители обзывают меня, постоянно твердя, что в семье не без урода. Запретили выходить на улицу. Я хотел извиниться перед девочкой, но она заблокировала меня во всех соцсетях. Прошел почти месяц, а домашние ведут себя со мной, как с прокаженным, — сглатывая слезы, рассказывает подросток инспектору по делам несовершеннолетних. И мальчишка нашел выход, единственный как ему кажется верный, — покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Видимо, позор подростка настолько велик, что отец-бывший гаишник, мать домохозяйка и сестра, словно монаршеская семья, на которую обращены взоры всего Кыргызстана, не нашли ничего умнее, как смыть "позор" подростка, гнобя его и унижая.