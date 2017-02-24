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Общество

Митингующие в Бишкеке у здания ГКНБ требуют прекратить репрессии

Участники митинга, который проходит сегодня в Бишкеке у здания ГКНБ, достали плакаты.

Собравшиеся требуют прекратить политическое преследование Алмамбета Шыкмаматова и политические репрессии.

Депутат парламента находится сейчас на допросе в ГКНБ, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Перед митингующими выступили гражданский активист Адиль Турдукулов и глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдурасулова.

Митингующие заявляют, что их мероприятие носит мирный характер и проходит в рамках закона. Организаторы акции намерены дождаться окончания допроса Алмамбета Шыкмаматова.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45812/
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