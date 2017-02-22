Депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ

Депутата парламента Кыргызстана Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ по возбужденному против него и сотрудников Счетной палаты уголовному делу. Информацию об этом подтвердил народный избранник.

По его словам, допрос должен был состояться сегодня. Однако адвокат парламентария занята на процессе по делу Дастана Сарыгулова. Она внесла ходатайство о переносе даты допроса на 24 февраля.

«Я готов ответить на все вопросы Госкомитета национальной безопасности. Бояться мне нечего. Но адвокат настаивает, чтобы на допрос мы шли вместе. Поэтому она и направила просьбу о переносе даты», — прокомментировал ситуацию Алмамбет Шыкмаматов.