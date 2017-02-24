14:28
+3
USD 69.11
EUR 72.58
RUB 1.20
Общество

Митинг в поддержку Алмамбета Шыкмаматова проходит у здания ГКНБ в Бишкеке

В Бишкеке у здания ГКНБ проходит митинг в поддержку депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Член парламентской фракции «Ата Мекен» сегодня вызван на допрос в ГКНБ в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. На бульваре Эркиндик собралось около 30 человек.

По словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, организовавшего акцию, митингующие также выступают в защиту девяти заключенных по обвинению в попытке насильственного захвата власти.

«Мы считаем, что власти продолжают репрессивную политику, а ГКНБ стало своего рода дубиной для борьбы с инакомыслящими. В стране также проходит шельмование политических оппонентов через подконтрольные властям СМИ. Поэтому 28 марта мы проведем масштабный митинг у здания ОТРК. Мы направили соответствующие уведомления в мэрию и УВД Бишкека», — сказал Адиль Турдукулов.

Никаких плакатов у митингующих нет. Противоправных действий они не совершают. За порядком следят сотрудники правоохранительных органов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45806/
просмотров: 695
Версия для печати
Материалы по теме
Митингующие в Бишкеке у здания ГКНБ требуют прекратить репрессии
В поддержку экс-депутата Карганбека Самакова митингуют в Нарыне
Глава Минздрава обижен на митингующих: никто не замечает изменений
Чиновник от Минздрава КР отрицает свою судимость
Отставки главы Минздрава требуют у здания ведомства в Бишкеке
Депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ
У «Белого дома» митингующие требуют справедливости
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В Беларуси массово протестовали против декрета о тунеядстве
Два митинга проходят в Бишкеке у «Белого дома»
Популярные новости
ТОП-5 книг от&nbsp;главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова ТОП-5 книг от главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в&nbsp;соцсетях Активист подпортил репутацию Эркина Мамбеталиева сообщениями в соцсетях
В&nbsp;горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по&nbsp;&laquo;врагу&raquo; В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли удар ракетами по «врагу»
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Самакова юристы попытались уложить в&nbsp;дипломат $1&nbsp;миллион В суде по делу Самакова юристы попытались уложить в дипломат $1 миллион
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»