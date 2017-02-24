Митинг в поддержку Алмамбета Шыкмаматова проходит у здания ГКНБ в Бишкеке

В Бишкеке у здания ГКНБ проходит митинг в поддержку депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Член парламентской фракции «Ата Мекен» сегодня вызван на допрос в ГКНБ в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. На бульваре Эркиндик собралось около 30 человек.

По словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, организовавшего акцию, митингующие также выступают в защиту девяти заключенных по обвинению в попытке насильственного захвата власти.

«Мы считаем, что власти продолжают репрессивную политику, а ГКНБ стало своего рода дубиной для борьбы с инакомыслящими. В стране также проходит шельмование политических оппонентов через подконтрольные властям СМИ. Поэтому 28 марта мы проведем масштабный митинг у здания ОТРК. Мы направили соответствующие уведомления в мэрию и УВД Бишкека», — сказал Адиль Турдукулов.

Никаких плакатов у митингующих нет. Противоправных действий они не совершают. За порядком следят сотрудники правоохранительных органов.