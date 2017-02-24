Приговор лидерам оппозиции Кыргызстана вынесут в марте

Суд по делу лидеров «Народного парламента» и движения «Эл куну» Куванычбека Кадырова, Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова и Эрнста Карыбекова завершился. Ожидается, что 7 марта с последним словом выступит Кадыров. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, все остальные подсудимые выступили.

Гособвинение попросило для Дастана Сарыгулова 12 лет лишения свободы, Бектура Асанова — 15, Кубанычбека Кадырова — 16 лет, Эрнеста Карыбекова — 22 года тюрьмы с конфискацией имущества.

Все они были арестованы в 2016 году по обвинению в попытке насильственного захвата власти и шпионаже.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении них послужила аудиозапись, появившаяся в Интернете. На ней зафиксировано, как задержанные делят государственные посты в случае захвата власти.