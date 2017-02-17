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Власть

Против депутата Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызстана. Об этом сообщает главный надзорный орган страны.

Уточняется, что вместе с депутатом к уголовной ответственности намерены привлечь и чиновников Счетной палаты.

Всем им инкриминируются коррупция и служебный подлог.

«Уголовное дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам, выделенным из расследуемого уголовного дела, по фактам злоупотребления служебным положением работниками Счетной палаты», — уточняют в ГП КР.

Установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. В нарушение требований Закона «О государственных закупках» фактически тендер проведен не был. Аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины, которые продавали частные лица», — информирует ГП КР.

Согласно предварительному сговору между вышеуказанными членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов.

По версии следствия, по предварительной договоренности председателя тендерной комиссии Ж. Иманалиева и члена комиссии Алмамбета Шыкмаматова с директором ОсОО «Би Стар» А. Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки «Мерседес-Бенц» Е-класса подставным ОсОО «Барат Люкс».

Затем были составлены фиктивные документы о якобы проведенном 5 октября 2011 года тендере, где участвовали две компании — ОсОО «Би Стар» с ценой заявки в размере 4 миллионов 265 тысяч сомов и ОсОО «Барат Люкс» с заявкой на сумму 3 миллиона 368 тысяч 831 сом, с которой и заключен договор.

В ГП отмечают, что Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО «Барат Люкс» по завышенной стоимости автомашины своей супруги Турдакуновой. «Мерседес-Бенц» Е320, 2000 года выпуска в комплектации «Элеганс», оценена в 14 тысяч 637 долларов США.

Согласно заключению эксперта ОсОО «Азия-Оценка», рыночная стоимость аналогичной автомашины в удовлетворительном состоянии на октябрь 2011 года составляла около 10 тысяч долларов США.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45400/
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