Машина с номерами российского посольства столкнулась с микроавтобусом в Бишкеке

Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Кыргызстане столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщило РИА «Новости».
Отмечено, что около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым «
«Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства», — приводят в РИА «Новости» слова