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Происшествия

Машина с номерами российского посольства столкнулась с микроавтобусом в Бишкеке

Машина с двумя сотрудниками российского посольства в Кыргызстане столкнулась с грузовым микроавтобусом в Бишкеке. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщило РИА «Новости».

Отмечено, что около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым «Мерседес-Бенц Спринтер» по дороге в аэропорт «Манас». В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Оба водителя госпитализированы.

«Информацию о факте ДТП мы подтверждаем, больше пока никакой информации дать не можем. В настоящий момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия находятся представители посольства», — приводят в РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского диппредставительства Дарьи Пахомовой.

Указано, что, согласно номерным знакам, «Тойота» была закреплена за дипломатическим сотрудником посольства.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45329/
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