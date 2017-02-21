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Общество

Российские дипломаты не могут найти родственников погибшего в ДТП

Российские дипломаты не могут найти родственников погибшего в ДТП. Как отмечают СМИ РФ, Посольству России в Кыргызстане не удается связаться с родными погибшего в ДТП, участником которого стал сотрудник этой дипломатической миссии.

Сотрудники миссии просят родственников погибшего самим выйти на посольство и связаться с дипломатами.

Ранее близкие погибшего заявили, что представители посольства не связывались с ними. СМИ Кыргызстана сообщили накануне, что пресс-секретарь дипмиссии Дарья Пахомова отмечала: посольство находится в тесной связи с родственниками погибшего.

ДТП произошло 16 февраля в Бишкеке. Toyota Land Cruiser Prado (посольская) врезалась в «Мерседес спринтер», проехав на красный сигнал светофора. Погиб Евгений Лексин.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45591/
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