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Общество

Глава столичного Департамента здравоохранения намерен подать в суд за нападки

Глава столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров намерен подать в суд за необоснованные нападки в свой адрес. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

«Я назначен на эту должность в апреле 2015 года. С того времени в столице достигнуты значительные успехи в деятельности больниц. Почти наполовину снизилась материнская смертность, уменьшились показатели младенческой и детской смертности. Мы улучшили материально-техническое состояние организаций здравоохранения», — сказал он.

На Станции скорой медпомощи всего за 1,5 года обновили 22 машины из 43 вообще существующих, то есть половину.

Кубанычбек Кулбатыров

«Улучшилась аппаратура и в центрах семейной медицины, в больницах. С начала 2017 года мы приобрели четыре новых рентген-установки для трех поликлиник и одного стационара. Конечно, есть пробелы и недостатки, — признал Кубанычбек Кулбатыров. — Но мы работаем над их устранением».

«В последнее время стало модным без опоры на достоверные факты распространять огульные обвинения в адрес как департамента, так и в мой лично. Это один из способов свести счеты. Ярые «борцы с коррупцией» вместо решения глобальных вопросов — сохранения здоровья нации — заняты совсем другим», — добавил он.

Я реформы начал и завершу их. Из-за этого стал неугодным для некоторых, стал врагом. Готов быть врагом и дальше, но реформы буду продолжать. Обо всех нападках впредь буду сообщать в соответствующие органы, как положено по закону, чтобы их авторов привлекли к ответственности.

Кубанычбек Кулбатыров

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана создали комиссию для проверки деятельности столичного Департамента здравоохранения. Ранее главу департамента обвинили в запугивании и шантаже. В парламенте 13 февраля депутаты также создали рабочую комиссию.

Сам Кулбатыров связал нападки в свой адрес с реформированием.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45369/
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