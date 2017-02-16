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Общество

Минздрав проверит деятельность столичного Департамента здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана создали комиссию по проверке деятельности столичного Департамента здравоохранения.

По данным ведомства, сделано это с целью улучшить качество медицинской помощи, оказываемой лечебно-профилактическими организациями (ЛПО) города Бишкека, а также по многочисленным заявлениям граждан.

В состав комиссии кроме представителей министерства включены члены Общественного наблюдательного совета Минздрава, сотрудники мэрии Бишкека, депутаты горкенеша.

Комиссии поручено до 20 февраля представить свое заключение в Минздрав.

Ранее главу столичного Департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже. В парламенте 13 феварля предложили создать рабочую комиссию.

Глава Минздрава пообещал нардепам разобраться в ситуации, на что депутат Айсулуу Мамашова заметила, что депутаты также изучат, почему министр здравоохранения не отреагировал своевременно.

Справка ИА «24.kg»: МЗ КР по согласованию с мэром Бишкека назначает и освобождает директора Департамента здравоохранения и его заместителей.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45242/
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