Минздрав проверит деятельность столичного Департамента здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана создали комиссию по проверке деятельности столичного Департамента здравоохранения.
По данным ведомства, сделано это с целью улучшить качество медицинской помощи, оказываемой
В состав комиссии кроме представителей министерства включены члены Общественного наблюдательного совета Минздрава, сотрудники мэрии Бишкека, депутаты горкенеша.
Комиссии поручено до 20 февраля представить свое заключение в Минздрав.
Глава Минздрава пообещал нардепам разобраться в ситуации, на что депутат Айсулуу Мамашова заметила, что депутаты также изучат, почему министр здравоохранения не отреагировал своевременно.
Справка ИА «24.kg»: МЗ КР по согласованию с мэром Бишкека назначает и освобождает директора Департамента здравоохранения и его заместителей.