Крушение «Боинга-747». $100 тысяч может составить компенсация за погибшего

Турецкая юридическая компания «Сейхан» совместно с кыргызстанскими адвокатами Эркином Саданбековым и Асель Рысбаевой готова предоставить юридическую помощь и консультации по возмещению всех видов ущерба пострадавшим, семьям погибших, а также людям, понесшим материальный вред в результате крушения «Боинга-747» , принадлежащего АСТ Havayolları Турецкой Республики.

Адвокат Асель Рысбаева рассказала ИА «24.kg», на каких условиях оказывается помощь и какую компенсацию могут получить граждане Кыргызстана.

— Обратился ли уже кто-то из пострадавших за юридической помощью? Знают ли они о вас?

— О готовности помочь мы заявили еще в конце января, выезжали в поселок Дачи СУ. Но там самих пострадавших и родственников погибших не было, мы готовы были встретиться с ними и в гостинице «Семетей», где их временно размещали. Однако и там возможности переговорить не представилось.

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Встреча с несколькими пострадавшими уже была. Но, по неизвестным нам причинам, эти люди побоялись подписать доверенность на представление их интересов в суде Турции. Составление доверенности — обязательное условие. Возможно, людей дезинформировали или они побоялись, что не получат компенсаций здесь.

— На какую сумму могут рассчитывать граждане?

— По страховке есть материальный и моральный ущербы. Моральный взыскивается на усмотрение суда. А материальный будет взыскиваться индивидуально, исходя из многих факторов (возраст погибшего, профессия, наличие у него семьи, был ли он единственным кормильцем и другое).

Моральный ущерб на одного человека в такой практике может составить $30 тысяч. А в совокупности за моральный и материальный ущерб, по мнению наших партнеров, компания должна выплатить за одного погибшего не менее $100 тысяч. Сейчас конкретные суммы мы не можем называть. Все индивидуально в каждом случае.

Естественно, человеческая жизнь неоценима. Но мы хотим максимально помочь пострадавшим. А для этого нужно побегать.

— Есть примеры, когда нашим гражданам выплачивали такую компенсацию?

— Прошлый опыт показал: в 2008 году, когда наши граждане разбились также в результате авиакатастрофы, иранская авиакомпания выплатила им компенсацию в размере $20 тысяч. И то не всем. Были большие недовольства. В международной практике это очень мало.

Наша сторона тогда не судилась с авиакомпанией. Эти выплаты она произвела в добровольном порядке. Сейчас мы хотим проинформировать наших граждан, что есть возможность взыскать компенсацию в судебном порядке.

Есть два вида ответственности авиакомпании: договорная (распространяется на пилотов, пассажиров, персонал воздушного судна, владельцев груза) и внедоговорная (на третьих лиц).

Нам говорят, что люди не имели права проживать в Дачи СУ, захватили земли, но это неважно. Факт есть факт. Самолет упал, и люди погибли. Турецкая компания по данному случаю должна нести ответственность и выплатить компенсацию.

— На каких условиях вы помогаете?

— Наша помощь безвозмездная. На данном этапе никаких выплат за услуги нам не надо.

— А кто возместит в таком случае ваши затраты и ресурсы?

— Конечно, нельзя сказать, что помощь оказывается безвозмездно. На оформление документов и их легализацию, к примеру, потребуются средства. Но это работа на результат. От нее будет зависеть и выплата пострадавшим, и гонорар наших турецких партнеров. Здесь, в Кыргызстане, наши услуги бесплатны. А когда для наших граждан выбьют компенсацию, партнеры будут исходить от той суммы в процентном соотношении. Чем больше будет сумма компенсации, тем больше составит гонорар.

— То есть в конце гражданам все-таки придется заплатить за услуги адвокатов?

— Нельзя сказать, что работа наших партнеров будет совсем бесплатной. Возможно, расходы будут отдельно взыскиваться как судебные издержки с турецкой авиакомпании. А работа кыргызстанских адвокатов для пострадавших бесплатна, она будет оговариваться отдельно с турецкими партнерами.

— Предположим, компенсация составит $100 тысяч. Какой процент может уйти на оплату услуг адвокатов?

— В практике компании берут 20 процентов. Может быть и больше и меньше, все зависит от суммы взысканной компенсации.

— Как много времени может уйти на судебный процесс?

— Точно сказать не могу. Может, полгода, год, а может, и больше. Все будет зависеть от процесса в Турции. В прошлый раз, когда люди получили компенсации по $20 тысяч, они ждали 4 года. Я думаю, меньше чем в 4 года мы точно уложимся.

— Если суд вообще ничего не присудит, пострадавшие должны будут заплатить за расходы юристов?

— Нет. Еще раз повторю: это работа на результат.

Потом есть возможность отказаться от поддержания судебного иска. Наши граждане ничего не теряют. Они могут и здесь получить добровольную компенсацию от авиакомпании, как в случае с иранской компанией. Но довольны ли они будут суммой, это уже второй вопрос. Поэтому мы хотим дать нашим гражданам право выбора.

В случае необходимости к адвокатам можно обратиться по следующим номерам телефонов: +996 773 969641 — Эркин Саданбеков, +996 777 777317 — Асель Рысбаева.