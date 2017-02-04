Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения
Какие именно семьи обеспечили жильем, на какое время и сколько средств налогоплательщиков потратят из бюджета, в
А тем временем уже появились первые недовольные. В гостинице «Семетей», куда на первое время разместили людей, оставшихся без крыши над головой, остается семья Аята Айдарова.
«Сегодня нас отсюда выгоняют, говорят: найди себе жилье или отремонтируй свой дом, мол, жить в нем можно. Во время крушения снесло крышу. 22 января шел обильный мокрый снег. Потолки промокли и пришли в негодность.
«Вчера в поселок Дачи СУ приезжала комиссия из архитектуры, спрашивают, почему построил глинобитный дом, якобы нельзя так. А я небогатый человек, — жалуется Аят Айдаров. — Вообще говорят, здесь дом нельзя было строить. А почему тогда вовремя не предупреждали? Там сегодня уже 420 семей проживает. В комиссии спрашивают, почему я сам не обращался за разрешением… У меня есть красная книга. Там написано, что дом строить нельзя, а можно заниматься садоводством».
Мужчина признает, что нарушил строительные правила. Но это не мешает ему выдвигать свои требования: «Я требую квартиру. Другим же дали, и я такие же условия хочу, и побыстрее! Соседей моих переселили в благоустроенную квартиру в пятом микрорайоне».
Аят Айдаров обратился к юристам, те пообещали написать от его имени первому
У Айдаровых их трое — десяти, четырех и двух лет. Старшая дочь живет у родственников в
«Денег от государства мы вообще не получили. Спасибо за гумпомощь — продуктами помогли, и волонтеры денег дали. Я сомневаюсь, включили ли нашу семью в список пострадавших, которым положена компенсация», — добавил мужчина.
Другой пострадавший, который находился на лечении в Республиканском центре психического здоровья, рассказывал ИА «24.kg», что его дом чудом уцелел при крушении самолета, но разрушилась крыша. Шифер от МЧС семья не взяла: «Зачем он нам, если перекрытие у нас из металлической черепицы? Черепица нужна».
Изначально в правительстве предлагали переселить пострадавших в село Манас Сокулукского района. Именно там учатся дети проживающих на дачах. В кабмине сочли этот вариант наиболее приемлемым, ведь школьники смогут продолжить учебу в родной школе.
«Дачники поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным», — сообщали в
Однако, как уточнили ИА «24.kg» в правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы, в Манас согласилась переехать всего одна молодая семья, у которой там учатся дети.
«Остальных расселили по квартирам в Бишкеке — в центре и в микрорайонах. В село Манас переезжать не захотели. Видите ли, их не устроили условия:
Есть и те, кто отказывается ремонтировать частично поврежденные дома. МЧС предоставило им шифер вовремя, еще до снега. Но хозяев не было, они убегают по сегодняшний день, как Айдаров, и хотят получить компенсацию. Начали говорить, что и гвоздей нет, и реек нет. Местные власти им все закупили. Но несколько семей до сих пор не торопятся делать ремонт.
«Людям выгодно жить в гостинице с трехразовым питанием и при этом кричать, что они остались голодными, что им не выделяют продукты. Одна семья, проживавшая в „Семетее“, даже пожаловалась в аппарат правительства на отсутствие двуспальной кровати. На месте выяснилось, что у них почти люксовые условия, номер из двух комнат, с прихожей, в каждой стоит по одной кровати. Это все, честно говоря, выходит за рамки приличия», — отметили в кабмине.
В МЧС ответили на вопросы о выплатах
«Жилье дают только тем, у кого полностью разрушены дома, — заявил ИА „24.kg“ министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. — Будем настаивать, чтобы турецкая сторона кроме компенсации по страховому случаю взяла на себя расходы по квартирам. Будем стараться минимизировать, насколько это возможно, нагрузку на бюджет. Турецкая сторона с первых дней согласна, не отказывается от выплат».
Глава МЧС также ответил на ряд вопросов.
— Как долго пострадавшие будут жить в предоставленных им квартирах?
— Пока у них не появится постоянное место жительства. Пока не решится вопрос.
— А кто будет его решать?
— Правительство.
— Сколько денег поступило на спецсчет и когда начнут распределять материальную помощь?
— На 4 февраля поступило более 67 миллионов сомов. Деньги еще перечисляют, поэтому пока не можем закрыть счет. Дней через 10–15, наверное, сбор остановим.
— Как будут распределяться деньги?
— Этим займется отдельная комиссия, созданная с участием жителей дачного поселка из числа аксакалов, молодежи, представителей айыл окмоту.
— Механизм уже определен?
— Есть несколько вариантов, и как люди посчитают нужным поделить, так и сделают. Это не государственные деньги, поэтому мы оставляем право жителям. Естественно, мы будем наблюдать, и советовать, как лучше сделать. Опыт у нас уже есть. В 2015 году в
Насчет размеров люди сами решат. Лично я вижу два направления: компенсация или помощь для тех, у кого были строения, и отдельно для тех, кто погиб или получил травмы».
В МЧС подчеркнули, что окончательный список пострадавших до сих пор в разработке: «Многие жили на квартирах, не были владельцами разрушенных домов. Многие дома не оформлены соответствующим образом. Вопросов много, а в выплатах должна быть точность. Пока все вопросы не снимут, выплаты не начнут».