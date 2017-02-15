Демонтаж «Слоников» в Бишкеке приостановили

Демонтаж парка «Слоники» в столице Кыргызстана приостановили. Об этом ИА «24.kg" сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, приостановлена установка ограждения вокруг территории парка, застройщиков разогнали.

"Слоников" не тронут, пока не будет решения суда. Мэрия Бишкека

Напомним, сегодня местные жители сообщили, что на детской площадке в парке «Слоники» начались строительные работы, несмотря на запрет мэрии. Представители компании показали сотрудникам мэрии госакт о временном предоставлении участка на 49 лет, выданный в 2015 году.

Прокуратура Бишкека, проверив законность строительства многоэтажки на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, внесла исковое заявление в межрайонный суд Бишкека о признании недействительным постановления мэрии столицы от 6 апреля 2005 года. Именно по нему застройщикам и предоставлен земельный участок.

По факту незаконной вырубки деревьев в районе парка «Слоники» возбудили уголовное дело.