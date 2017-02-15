13:21
+5
USD 69.32
EUR 73.70
RUB 1.20
Общество

Несмотря на запрет мэрии Бишкека, начался демонтаж «Слоников»

В Бишкеке на детской площадке в парке «Слоники» начались строительные работы. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, с 22 декабря чиновники отвечали на многочисленные письма бишкекчан, что парк не тронут. Однако сегодня приехала техника, началась установка столбов. «Слоников» хотят демонтировать.

Застройщик уверяет, что у него есть утвержденный план работ, несмотря на то, что дело находится в суде. По данным Бишкекглавархитектуры, разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев в парке не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.

Ранее мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что стройки на месте «Слоников» не будет.

В столичном муниципалитете пока не комментируют действия застройщика.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45172/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сносят рекламные конструкции и думают над единым оформлением
В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку
Как улучшали жизнь бишкекчан в 2016 году
Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больным
У мэрии Бишкека пока нет сценария открытия главной елки страны
Мэрия Бишкека: Ожидаем от города Токио (Япония) две пожарные спецмашины
Мэрия Бишкека: С рынка «Дордой» эвакуированы предприниматели (обновлено)
Мэрия Бишкека готова выделить 30 миллионов сомов на реализацию «Безопасного города»
В мэрии Бишкека не говорят, восстановят ли ущерб от взрыва
Мэрия Бишкека: Арт-инсталляция «Очки. Точка зрения» цела и невредима
Популярные новости
Карета скорой помощи в&nbsp;Бишкеке отправилась со&nbsp;спецсигналом за&nbsp;самсами Карета скорой помощи в Бишкеке отправилась со спецсигналом за самсами
В&nbsp;Бишкеке опять митингуют В Бишкеке опять митингуют
У&nbsp;кыргызского сома появился графический символ У кыргызского сома появился графический символ
ОТРК получила ответ из&nbsp;Белиза, аналогичный данным &laquo;Ата Мекена&raquo; ОТРК получила ответ из Белиза, аналогичный данным «Ата Мекена»
Бизнес
Подарки ко&nbsp;Дню святого Валентина от&nbsp;MegaCom Подарки ко Дню святого Валентина от MegaCom
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; поделится опытом строительства Центра обработки данных «Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных
Х&nbsp;международный турнир по&nbsp;футзалу на&nbsp;кубок &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Х международный турнир по футзалу на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц