Демонтаж «Слоников». В межрайонный суд Бишкека подан иск

Прокуратура Бишкека проверила законность строительства многоэтажки в районе пересечения улиц Токтоналиева и Джаманбаева. Об этом сегодня ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

По результатам проверки 9 января столичная прокуратура внесла исковое заявление в межрайонный суд Бишкека о признании недействительным постановления мэрии Бишкека от 6 апреля 2005 года, в соответствии с которым предоставлен земельный участок.

По факту незаконной вырубки деревьев возбуждено уголовное дело.

Сегодня местные жители сообщили о том, что на детской площадке в парке «Слоники» начались строительные работы, несмотря на запрет мэрии.

Представители компании показали сотрудникам мэрии госакт о временном предоставлении участка на 49 лет, выданный в 2015 году.

«Они сказали, что огораживают территорию, которую получили, и никаких строительных работ не будет. Тем не менее это уже вторая часть, первую проделали, когда вырубили по периметру деревья. Специалист Бишкекглавархитектуры пояснил: если есть госакт, то владельцы участка имеют право огораживать свой участок», — сказала руководитель пресс-службы мэрии Гуля Алмамбетова.

Она отметила, что запросила полный пакет документов в архитектуре.